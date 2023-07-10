Icon

طائرة تجسس أمريكية تخترق حدود كوريا الشمالية Icon حساب المواطن: مبلغ الدفعة 68 شاملًا الدعم الإضافي Icon ريال مدريد ينتظر مبادرة باريس للتفاوض بشأن مبابي Icon طرح لائحة جمع تبرعات الأوقاف للاستطلاع Icon طريقة رصد ظل الأرض في الأفق الشرقي Icon اشتراط موافقة الدفاع المدني لترخيص مختبرات المنتجات الطبية والتجميلية Icon القبول في جامعة الملك فيصل مستمر حتى الأربعاء Icon وزير الخارجية العماني: التفاهمات السعودية الإيرانية أثبتت إمكانية تجاوز العقبات Icon بنزيما وكانتي يتقدمان قائمة الاتحاد بمعسكر الطائف Icon جامعة جدة تواصل القبول والتسجيل الإلكتروني بعد اعتماد الفصلين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد

بنزيما وكانتي يتقدمان قائمة الاتحاد بمعسكر الطائف

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٨ مساءً
بنزيما وكانتي يتقدمان قائمة الاتحاد بمعسكر الطائف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، قبل قليل، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمعسكر الطائف، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل.

الاتحاد يستعد في الطائف

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد معسكرًا في الطائي، يتخلله عدد من المباريات الودية، استعدادًا لبدء منافسات الموسم الجديد؛ الذي سيبدأه بالمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية يوم 27 يوليو.

قد يهمّك أيضاً
الوجهات الأكثر بحثًا وشعبية للمسافرين في صيف 2023

الوجهات الأكثر بحثًا وشعبية للمسافرين في صيف 2023

معلومة صادمة.. درجة الحرارة في الظل هي ذاتها تحت أشعة الشمس

معلومة صادمة.. درجة الحرارة في الظل هي ذاتها تحت أشعة الشمس

ويأمل نونو سانتو في تجهيز كافة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز، أملًا في مواصلة التألق خلال منافسات الموسم الجديد، والذي سيشهد مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية التي ستُقام نهاية العام الحالي في السعودية.

الاتحاد
جانب من تتويج العميد – المصدر @ittihad

بنزيما وكانتي وجوتا في القائمة

وضمت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، 21 لاعبًا، وفي مقدمتهم؛ الثلاثي المنضم حديثًا إلى صفوفه، الفرنسي كريم بنزيما، ومواطنه نغولو كانتي والبرتغالي جواو فيليبي “جوتا”.

كانتي
النجم الفرنسي – المصدر @ittihad

ويتواجد في قائمة العميد لمعسكر الطائف، الثلاثي البرازيلي حارس المرمى مارسيلو غروهي، رومارينيو وإيغور كورونادو، والمغربي عبدالرزاق حمدالله، بجانب النجم المصري طارق حامد، رغم انتشار أنباء تُفيد برحيله.

كما ضمت قائمة الاتحاد؛ مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، مدالله العليان، زكريا هوساوي، هارون كمارا، عوض الناشري، محمد الصيعري، أحمد بامسعود، محمد العوفي، عبدالله الجدعاني، أسامة المرمش ومروان الصحفي.

الاتحاد
قائمة العميد – المصدر @ittihad

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعليق تداول سهم “دار المعدات” للإعلان عن حدث جوهري
السوق

تعليق تداول سهم “دار المعدات” للإعلان عن...

السوق
أمانة جدة تتلف 52 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة
السعودية اليوم

أمانة جدة تتلف 52 طنًا من المواد...

السعودية اليوم
حساب المواطن: أفصحوا عن عوائد الأصول العقارية
السعودية اليوم

حساب المواطن: أفصحوا عن عوائد الأصول العقارية

السعودية اليوم
مواعيد الالتحاق بالجامعات السعودية للعام الجامعي القادم
السعودية اليوم

مواعيد الالتحاق بالجامعات السعودية للعام الجامعي القادم

السعودية اليوم
الهلال يفكر في ضم ماورو إيكاردي
الرياضة

الهلال يفكر في ضم ماورو إيكاردي

الرياضة
بدء استقبال الحجاج عبر منفذ جسر الملك فهد
السعودية اليوم

بدء استقبال الحجاج عبر منفذ جسر الملك...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات

وظائف
حجوزات الروضة الشريفة حسب الطاقة التشغيلية عبر موقع نسك
السعودية اليوم

حجوزات الروضة الشريفة حسب الطاقة التشغيلية عبر...

السعودية اليوم