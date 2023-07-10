بنزيما وكانتي يتقدمان قائمة الاتحاد بمعسكر الطائف

أعلن المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، قبل قليل، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمعسكر الطائف، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل.

الاتحاد يستعد في الطائف

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد معسكرًا في الطائي، يتخلله عدد من المباريات الودية، استعدادًا لبدء منافسات الموسم الجديد؛ الذي سيبدأه بالمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية يوم 27 يوليو.

ويأمل نونو سانتو في تجهيز كافة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز، أملًا في مواصلة التألق خلال منافسات الموسم الجديد، والذي سيشهد مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية التي ستُقام نهاية العام الحالي في السعودية.

بنزيما وكانتي وجوتا في القائمة

وضمت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، 21 لاعبًا، وفي مقدمتهم؛ الثلاثي المنضم حديثًا إلى صفوفه، الفرنسي كريم بنزيما، ومواطنه نغولو كانتي والبرتغالي جواو فيليبي “جوتا”.

ويتواجد في قائمة العميد لمعسكر الطائف، الثلاثي البرازيلي حارس المرمى مارسيلو غروهي، رومارينيو وإيغور كورونادو، والمغربي عبدالرزاق حمدالله، بجانب النجم المصري طارق حامد، رغم انتشار أنباء تُفيد برحيله.

كما ضمت قائمة الاتحاد؛ مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، مدالله العليان، زكريا هوساوي، هارون كمارا، عوض الناشري، محمد الصيعري، أحمد بامسعود، محمد العوفي، عبدالله الجدعاني، أسامة المرمش ومروان الصحفي.