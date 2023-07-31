بنزيما يقود التشكيل المثالي للجولة الأولى بالبطولة العربية

خطف النجم الفرنسي كريم بنزيما الأنظار في مباراته الرسمية الأولى مع الاتحاد، ليقود التشكيل المثالي للجولة الأولى من مرحلة المجموعات في البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”.

بنزيما يتقدم التشكيلة المثالية

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عن التشكيل المثالي للجولة الأولى، اليوم الاثنين، وجاء كريم بنزيما في المقدمة، بعد تألقه اللافت في مباراة الاتحاد ضد الترجي التونسي، التي فاز بها فريقه بنتيجة 2\1.

ونجح كريم بنزيما في صناعة هدف التعادل الذي سجله المغربي عبدالرزاق حمدالله، كما أحرز هدف الفوز، لتمنحه شبكة الإحصائيات الشهيرة أعلى تقييم في الجولة الأولى في مرحلة المجموعات في البطولة العربية بـ8.5 درجة.

وشهد التشكيل المثالي للجولة الأولى، غياب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بجانب نجوم النصر، وفي مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيما تواجد 4 لاعبين من صفوف الزمالك المصري.

التشكيل المثالي للجولة الأولى

وجاء التشكيل المثالي لمنافسات الجولة الأولى في البطولة العربية، كالتالي؛ حارس مرمى النصر، نواف العقيدي، وفي الدفاع؛ تيري مانزي “أهلي طرابلس الليبي”، فواز الصقور “الشباب”، وثنائي فريق الزمالك، حسام عبدالمجيد وأحمد فتوح.

ويقود وسط وهجوم التشكيلة المثالية كل من؛ إيفر بانيغا “الشباب”، أحمد نور الله “الوحدة الإماراتي”، يسري بوزوق “الرجاء المغربي”، وثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد مصطفى زيزو وسيد عبدالله، بجانب كريم بنزيما.