Icon

الهلال يعرض 140 مليون يورو لضم أوسيمين Icon اتفاقية بين النقل والحكومة الرقمية لدمج منصات القطاع في لوجستي Icon بدر بن سلطان يناقش التحضيرات المبكرة لموسم حج 1445 Icon بنزيما يقود التشكيل المثالي للجولة الأولى بالبطولة العربية Icon أمير تبوك: محظوظون بما نجده في هذا الوطن من جودة للحياة Icon السفير الإيراني: تطور العلاقات مع السعودية يعزز السلام بالمنطقة Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة 97.05 نقطة Icon جاسم معتذرًا لطارق حامد: لم أؤذ لاعبًا طيلة مسيرتي Icon الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بـ 50 مئوية Icon الأهلي يُنافس الهلال على صفقة ماركو فيراتي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد تألقه اللافت أمام الترجي

بنزيما يقود التشكيل المثالي للجولة الأولى بالبطولة العربية

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٧ مساءً
بنزيما يقود التشكيل المثالي للجولة الأولى بالبطولة العربية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

خطف النجم الفرنسي كريم بنزيما الأنظار في مباراته الرسمية الأولى مع الاتحاد، ليقود التشكيل المثالي للجولة الأولى من مرحلة المجموعات في البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”.

بنزيما يتقدم التشكيلة المثالية

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عن التشكيل المثالي للجولة الأولى، اليوم الاثنين، وجاء كريم بنزيما في المقدمة، بعد تألقه اللافت في مباراة الاتحاد ضد الترجي التونسي، التي فاز بها فريقه بنتيجة 2\1.

قد يهمّك أيضاً
يحيى جبران يحصد أول بطاقة حمراء بكأس الملك سلمان للأندية

يحيى جبران يحصد أول بطاقة حمراء بكأس الملك سلمان للأندية

جامعة القصيم تعلن نتائج القبول على درجتي البكالوريوس والدبلوم

جامعة القصيم تعلن نتائج القبول على درجتي البكالوريوس والدبلوم

كريم بنزيما
كريم أمام الترجي – المصدر @UAFAAC

ونجح كريم بنزيما في صناعة هدف التعادل الذي سجله المغربي عبدالرزاق حمدالله، كما أحرز هدف الفوز، لتمنحه شبكة الإحصائيات الشهيرة أعلى تقييم في الجولة الأولى في مرحلة المجموعات في البطولة العربية بـ8.5 درجة.

وشهد التشكيل المثالي للجولة الأولى، غياب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بجانب نجوم النصر، وفي مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيما تواجد 4 لاعبين من صفوف الزمالك المصري.

النصر والشباب - كريستيانو رونالدو - نادي الشباب

التشكيل المثالي للجولة الأولى

وجاء التشكيل المثالي لمنافسات الجولة الأولى في البطولة العربية، كالتالي؛ حارس مرمى النصر، نواف العقيدي، وفي الدفاع؛ تيري مانزي “أهلي طرابلس الليبي”، فواز الصقور “الشباب”، وثنائي فريق الزمالك، حسام عبدالمجيد وأحمد فتوح.

ويقود وسط وهجوم التشكيلة المثالية كل من؛ إيفر بانيغا “الشباب”، أحمد نور الله “الوحدة الإماراتي”، يسري بوزوق “الرجاء المغربي”، وثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد مصطفى زيزو وسيد عبدالله، بجانب كريم بنزيما.

البطولة العربية للأندية
التشكيل المثالي للجولة الأولى

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم