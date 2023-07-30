بنزيما يمنح الاتحاد التقدم ضد الصفاقسي

نجح الفرنسي كريم بنزيما في إحراز الهدف الأول لنادي الاتحاد، وذلك بعد تمريرة رأسية متقنة من المغربي عبدالرزاق حمدالله في مباراة الصفاقسي التونسي في كأس الملك سلمان للأندية.

وسجل اللاعب الفرنسي هدف التقدم للعميد في الدقيقة الـ 62، لتصبح النتيجة 1/ 0 لمصلحة نمور جدة.