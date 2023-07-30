الاتحاد إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية أتراك يقتلون بقالًا سوريًّا بوحشية في إسطنبول سبب اعتذار بغداد بونجاح لجماهير الهلال أعلى حرارة في السنة مع طالعي المرزم والكليبين بنزيما يمنح الاتحاد التقدم ضد الصفاقسي روسيا تهدد بالنووي بعد هجوم أثار الرعب في موسكو إضراب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الطعام القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية هدايا وورود للمرضى المنومين في حفر الباطن نقل طارق حامد بسيارة الإسعاف بعد إصابته أمام الصفاقسي
نجح الفرنسي كريم بنزيما في إحراز الهدف الأول لنادي الاتحاد، وذلك بعد تمريرة رأسية متقنة من المغربي عبدالرزاق حمدالله في مباراة الصفاقسي التونسي في كأس الملك سلمان للأندية.
البنز يواصل تسجيل الأهداف مع #الاتحاد⚽️#الاتحاد_الصفاقسي (0-1)#كأس_الملك_سلمان_للأندية#SSC pic.twitter.com/yQFRuVRBHWقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 30, 2023
وسجل اللاعب الفرنسي هدف التقدم للعميد في الدقيقة الـ 62، لتصبح النتيجة 1/ 0 لمصلحة نمور جدة.