بنس: ترامب تهور في هجوم الكابيتول

أكد نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة، مايك بنس، اليوم الأحد، أنه أحس بأن أقوال الرئيس السابق دونالد ترامب وأفعاله التي أدت إلى مهاجمة مبنى الكونجرس (الكابيتول) في السادس من يناير 2021 كانت متهورة لكن ليست إجرامية على الأرجح.

الهجوم على الكابيتول

وأردف بنس لبرنامج “حالة الأمة” الذي تبثه شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية: “بينما كانت كلمات ترامب متهورة، بحسب ما أعرف، فلست مقتنعًا بأنها كانت إجرامية”.

والثلاثاء الماضي، قال ترامب: إنه تلقى رسالة تفيد بأنه هدف لتحقيق هيئة محلفين كبرى بشأن مساعيه لإلغاء هزيمته في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وتمثل الرسالة أوضح علامة حتى الآن على أن ترامب، الأوفر حظًّا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024، قد يواجه اتهامات جنائية اتحادية بخصوص جهوده للبقاء في السلطة بعد خسارة الانتخابات أمام الديمقراطي جو بايدن.

لائحة اتهام

وأردف بنس عن لائحة اتهام قد يواجهها ترامب بشأن الجهود المبذولة لإلغاء انتخابات 2020: “أتعشم ألا يبلغ الأمر ذلك”. وأرى أن الأمر يتعين تركه للأمريكيين لتحديد ما إذا كان ترامب مسؤولًا.

وتابع: “أفعاله كانت متهورة. ولا أعرف صراحة ما كانت نيته” في السادس من يناير 2021.

وقبل هجمات مؤيديه على مبنى الكابيتول عام 2021 انتقد ترامب، الرئيس آنذاك، بنس مرارًا وتكرارًا لرفضه محاولة منع الكونجرس من التصديق على فوز بايدن بانتخابات 2020.

واختتم بنس اليوم أن ترامب كان مخطئًا في تصوره أن نائب الرئيس السابق بوسعه تغيير نتيجة الانتخابات. وأضاف: “أعرف أنني أديت واجبي في ذلك اليوم”.