بنفيكا يتفوق على النصر بثلاثية في الشوط الأول

المنتخب السعودي يحتل المركز الـ 54 عالميًّا النصر يختتم معسكره في البرتغال بالخسارة برباعية أمام بنفيكا الرئيس الروسي يطلق أول شحنة من خط إنتاج أركتيك للغاز الطبيعي بركان نشط تحت الماء ومغطى بآلاف من البيض العملاق بكندا الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس الجزائري رياض محرز يخضع للفحص الطبي ويقترب من الأهلي انفجار غامض يخلف 41 مصابًا في جوهانسبرغ كلب ضال يعثر على رضيعة داخل كيس قمامة وصول أكثر من 557 ألف حاج إلى المدينة المنورة رامون دياز يتولى تدريب فاسكو دي جاما
أنهى الفريق الكروي الأول بنادي بنفيكا البرتغالي، الشوط الأول من مباراة النصر متفوقًا بثلاثية لهدف في اللقاء الودي الذي يجمع بين الفريقين حاليًّا في البرتغال.
وكان بنفيكا سجل الهدف الأول عبر اللاعب الأرجنتيني أنخل دي ماريا في الدقيقة الـ 22 ثم عزز الفريق البرتغالي بالهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الـ 31 والـ 40 عبر اللاعب جونشالو راموس.
ثم قلص اللاعب خالد الغنام الفارق لـ العالمي محرزًا الهدف الوحيد في الدقيقة الـ 43.
د23' الهدف الأول لـ بنفيكا عن طريق دي ماريا
النصر 0 × 1 بنفيكا#النصر_بنفيكا | #SSC pic.twitter.com/MThrwsW0x2
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 20, 2023
د31' الهدف الثاني لـ بنفيكا عن طريق راموس
النصر 0 × 2 بنفيكا#النصر_بنفيكا | #SSC pic.twitter.com/n52jkJ3pET
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 20, 2023
د39' الهدف الثالث لـ بنفيكا عن طريق راموس
النصر 0 × 3 بنفيكا#النصر_بنفيكا | #SSC pic.twitter.com/LJlMM2vLkw
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 20, 2023
د42' الهدف الأول لـ #النصر عن طريق خالد الغنام
النصر 1 × 3 بنفيكا#النصر_بنفيكا | #SSC pic.twitter.com/cYmf42f3Ez
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 20, 2023