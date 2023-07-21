بنفيكا يتفوق على النصر بثلاثية في الشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي بنفيكا البرتغالي، الشوط الأول من مباراة النصر متفوقًا بثلاثية لهدف في اللقاء الودي الذي يجمع بين الفريقين حاليًّا في البرتغال.

وكان بنفيكا سجل الهدف الأول عبر اللاعب الأرجنتيني أنخل دي ماريا في الدقيقة الـ 22 ثم عزز الفريق البرتغالي بالهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الـ 31 والـ 40 عبر اللاعب جونشالو راموس.

ثم قلص اللاعب خالد الغنام الفارق لـ العالمي محرزًا الهدف الوحيد في الدقيقة الـ 43.

د23' الهدف الأول لـ بنفيكا عن طريق دي ماريا النصر 0 × 1 بنفيكا#النصر_بنفيكا | #SSC pic.twitter.com/MThrwsW0x2 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 20, 2023

د31' الهدف الثاني لـ بنفيكا عن طريق راموس النصر 0 × 2 بنفيكا#النصر_بنفيكا | #SSC pic.twitter.com/n52jkJ3pET — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 20, 2023

د39' الهدف الثالث لـ بنفيكا عن طريق راموس النصر 0 × 3 بنفيكا#النصر_بنفيكا | #SSC pic.twitter.com/LJlMM2vLkw — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 20, 2023