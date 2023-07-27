بنك الجزيرة يربح 260 مليون ريال في الربع الثاني

أعلن بنك الجزيرة، اليوم الخميس، النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2023 “ثلاثة أشهر”.

وأوضح بنك الجزيرة، في بيان على “تداول”، أنه تم تسجيل 260 مليون ريال أرباح في الربع الثاني بارتفاع نسبته 1.1 % .

مؤشر الأسهم السعودية

وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 23.45 نقطة ليقفل عند مستوى 11906.13 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 251 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

وكانت أسهم شركات مجموعة الحكير، وتنمية، وسابك للمغذيات الزراعية، وتكوين، والأبحاث والإعلام الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات عناية، والإنماء، ومدينة المعرفة، وملاذ للتأمين، وذيب الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.59% و3.86%.