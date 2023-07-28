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خلال القمة الروسية الإفريقية الثانية بسان بطرسبرج

بوتين: وقعنا اتفاقيات عسكرية مع أكثر من 40 دولة إفريقية

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤١ مساءً
بوتين: وقعنا اتفاقيات عسكرية مع أكثر من 40 دولة إفريقية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرج، اليوم الجمعة، أن بلاده وقعت اتفاقات للتعاون العسكري مع أكثر من 40 دولة إفريقية.

القمة الروسية الإفريقية الثانية

وأردف بوتين خلال اليوم الثاني والأخير من القمة الروسية الإفريقية الثانية: “نعمل على تطوير شراكات في التعاون العسكري والعسكري التقني مع أكثر من 40 دولة إفريقية، وذلك لتعزيز القدرات الدفاعية لدول القارة”.

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وتابع بوتين أن الدول الإفريقية تلقت كميات كبيرة من الأسلحة والتكنولوجيا، بعضها بلا مقابل.

وشدد بوتين على أن “بعض هذه الشحنات يتم توفيرها بدون مقابل مادي أو معنوي بهدف تعزيز أمن وسيادة تلك الدول”.

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ممثلون من البلدان الإفريقية

وتم دعوة ممثلين من البلدان الإفريقية إلى المشاركة بفعالية في المنتديات العسكرية التي تنظمها روسيا والتي تتناول الجوانب التقنية للأسلحة، وكذلك المناورات للتعرف على تلك المعدات وكيفية استخدامها.

كما أعلن بوتين أمس الخميس، أن روسيا ستقدم المساعدة للدول في جهودها لتحرير نفسها من “بقايا الاستعمار”.

وأكد زعيم الكرملين مجددًا أن روسيا ستظل موردًا موثوقًا للحبوب إلى دول القارة.

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توسيع وجودها في إفريقيا

وتهدف روسيا أيضًا إلى توسيع وجودها في إفريقيا عبر فتح قنصليات وسفارات جديدة وزيادة عدد الموظفين في التمثيل الدبلوماسي الحالي.

ولدى البلاد فائض من الأفراد المتاحين بعد أن أجبر نحو 600 دبلوماسي روسي على مغادرة الدول الغربية بسبب ارتفاع حدة التوتر، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى شكوك دول الاتحاد الأوروبي في قيامهم بالتجسس.

ليس معزولًا دوليًّا

وخلال الاجتماعات مع رؤساء الدول والحكومات الإفريقية في المؤتمر، سعى بوتين إلى إثبات أنه ليس معزولًا دوليًّا.

ومن المقرر أيضًا إصدار إعلان القمة وعقد مؤتمر صحفي اليوم الجمعة.

ووفقًا للكرملين، حضر ممثلون من 49 دولة من أصل 54 دولة في القارة، من بينهم 17 رئيس دولة أو رئيس حكومة فقط، أي أقل مما كانت عليه خلال القمة الأولى في عام 2019.

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