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لا نرفض الحوار مع كييف

بوتين: وقف إطلاق النار سيكون صعبًا في ظل الهجوم الاوكراني

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ مساءً
بوتين: وقف إطلاق النار سيكون صعبًا في ظل الهجوم الاوكراني
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن موسكو لا ترفض الحوار مع كييف لكن وقف إطلاق النار صعب في ظل الهجوم الاوكراني المضاد.

بوتين لا يرفض الحوار

وأضاف بوتين، في كلمته خلال القمة الروسية الإفريقية المنعقدة في سانت بطرسبرغ، “لا نرفض الحوار بشأن أوكرانيا وينبغي أن يكون هناك توافقًا بين الجانبين”.

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ولفت بوتين إلى أن مبادرة السلام الإفريقية يمكن أن تكون أرضية للسلام كما هو شأن المبادرة الصينية. وختم بالقول، “حتى الآن لم يحدث تغيير جدي على الجبهة في أوكرانيا”.

القمة الروسية الإفريقية

وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بأن الكرملين يدرس بعناية اقتراح القادة الأفارقة للسلام بشأن الحرب في أوكرانيا، وأن بلاده شطبت 23 مليار دولار من الديون المستحقة على الدول الإفريقية.

وأضاف بوتين خلال القمة الروسية -الإفريقية، أمس الجمعة: “هذه مشكلة حادة، نحن لا نتهرب من النظر فيها”، في إشارة إلى اقتراح السلام الإفريقي.

وفي منتصف يونيو/حزيران الماضي، سافر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا والعديد من القادة الأفارقة الآخرين إلى أوكرانيا للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقدموا مبادرة سلام من 10 خطوات، والتي وافقت عدة دول إفريقية على المشاركة فيها.

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