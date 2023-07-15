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انطلاق حملة الربيع لتجنيد المواطنين

بوتين يستدعي 147 ألف شخص إلى الخدمة العسكرية

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٥ مساءً
بوتين يستدعي 147 ألف شخص إلى الخدمة العسكرية
المواطن - فريق التحرير

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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأنه تم إنجاز حملة الربيع لتجنيد المواطنين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في القوات المسلحة.

بوتين يجند المزيد من المواطنين

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه خلال هذه الحملة الربيعية التي أطلقها بوتين، تم استدعاء 147 ألف شخص وإرسالهم إلى القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية الأخرى لأداء خدمة العلم.

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وقالت الوزارة: “تم إنجاز حملة التجنيد الإلزامي الربيعية لعام 2023. ووفقًا للمرسوم الرئاسي رقم 220 الصادر في 30 مارس 2023، تم في ربيع هذا العام، استدعاء 147000 شخص وإرسالهم للخدمة العسكرية ضمن التجنيد الإلزامي في القوات المسلحة الروسية والتشكيلات العسكرية الأخرى”.

إرسال المجندين لنقاط الخدمة

وبدأت لجان التجنيد في العمل في 1 أبريل، وباشرت بإرسال المجندين من نقاط التجمع في الكيانات الروسية المختلفة، إلى مختلف صنوف وفروع القوات المسلحة، في 20 أبريل.

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