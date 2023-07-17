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ما حدث هو عمل إرهابي من كييف

بوتين يهدد بعمل عسكري ردًّا على ضرب جسر القرم

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤١ مساءً
بوتين يهدد بعمل عسكري ردًّا على ضرب جسر القرم
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: إن الهجوم الذي تعرض له اليوم جسر القرم عمل إرهابي.

تصريحات بوتين

ووجه فلاديمير بوتين، جهاز الأمن الفيدرالي ولجنة التحقيق وعددًا من الإدارات الأخرى بالتحقيق بالتفصيل فيما حدث على جسر القرم، وأمر بوتين بتقديم كل مساعدة ممكنة للأشخاص الذين لا يستطيعون عبور جسر القرم الآن ويعانون من صعوبات.

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وطالب الرئيس الروسي بتقديم مقترحات لتعزيز الأمن على جسر القرم.

وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتقام العسكري من أوكرانيا لمهاجمتها الجسر المؤدي إلى شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود.

عمل إرهابي

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس عن رئيس الكرملين قوله في اجتماع للقيادة الروسية في موسكو مساء اليوم الاثنين: “بطبيعة الحال، سيأتي رد روسيا تباعًا. وزارة الدفاع تعمل على المقترحات ذات العلاقة”.

وأردف بوتين: “ما حدث هو عمل إرهابي آخر من النظام في كييف”. وطالب بتعزيز الإجراءات الأمنية على الجسر الذي يربط البر الرئيسي الروسي بشبه الجزيرة الأوكرانية التي تم ضمها في عام 2014. وقال: إن هذا هو الهجوم الثاني على “هيكل النقل الإستراتيجي المهم” منذ أكتوبر 2022.

ونفى بوتين ما تردد عن أن روسيا كانت تستخدم الجسر للنقل العسكري في حربها ضد أوكرانيا.

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

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