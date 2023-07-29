بوزوق يتألق مع الرجاء بكأس الملك سلمان للأندية 2023

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تألق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء، الجزائري يسري بوزوق بشكل لافت خلال مواجهة شباب بلوزداد ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.
وشارك يسري بوزوق بشكل أساسي في مباراة الرجاء ضد شباب بلوزداد الجزائري، ونجح في تسجيل هدف التعادل، وكان من أبرز لاعبي الفريق المغربي، ومنحته شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” أعلى تقييم بـ7.8 درجة.
ولفتت شبكة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إلى أن يسري بوزوق، سجل هدفًا، وكان الأكثر صناعة للفرص برصيد 4 فرص، والأكثر منحًا للعرضيات الناجحة بعرضيتين، والأكثر نجاحًا في المراوغة بـ3 مراوغات.
وقام نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء بافتكاك واحد للكرة، وربح 6 التحامات من أصل 11 التحامًا، كما قام بـ3 تدخلات ناجحة على الكرة خلال مواجهة شباب بلوزداد الجزائري.
ولعب الرجاء ضد شباب بلوزداد بالأمس على ملعب مدينة الأمير سلطان في أبها، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، ونجح الفريق المغربي في تحويل تأخره إلى فوز بثنائية.
ويستعد الفريق المغربي، لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت الكويتي، مساء يوم الاثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية، علمًا بأن الأخير خسر مباراته الأولى ضد الوحدة الإماراتي بنتيجة 2\1.