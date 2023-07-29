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خلال مواجهة شباب بلوزداد الجزائري

بوزوق يتألق مع الرجاء بكأس الملك سلمان للأندية 2023

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ صباحاً
بوزوق يتألق مع الرجاء بكأس الملك سلمان للأندية 2023
المواطن - فريق التحرير

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تألق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء، الجزائري يسري بوزوق بشكل لافت خلال مواجهة شباب بلوزداد ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

تألق يسري بوزوق

وشارك يسري بوزوق بشكل أساسي في مباراة الرجاء ضد شباب بلوزداد الجزائري، ونجح في تسجيل هدف التعادل، وكان من أبرز لاعبي الفريق المغربي، ومنحته شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” أعلى تقييم بـ7.8 درجة.

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نجم الرجاء يسري بوزوق
بوزوق – المصدر @UAFAAC

ولفتت شبكة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إلى أن يسري بوزوق، سجل هدفًا، وكان الأكثر صناعة للفرص برصيد 4 فرص، والأكثر منحًا للعرضيات الناجحة بعرضيتين، والأكثر نجاحًا في المراوغة بـ3 مراوغات.

وقام نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء بافتكاك واحد للكرة، وربح 6 التحامات من أصل 11 التحامًا، كما قام بـ3 تدخلات ناجحة على الكرة خلال مواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

نجم الرجاء يسري بوزوق
بوزوق – المصدر @RCAofficiel

 الرجاء بكأس الملك سلمان للأندية 2023

ولعب الرجاء ضد شباب بلوزداد بالأمس على ملعب مدينة الأمير سلطان في أبها، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، ونجح الفريق المغربي في تحويل تأخره إلى فوز بثنائية.

ويستعد الفريق المغربي، لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت الكويتي، مساء يوم الاثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية، علمًا بأن الأخير خسر مباراته الأولى ضد الوحدة الإماراتي بنتيجة 2\1.

الرجاء المغربي
لاعبو الفريق – المصدر @RCAofficiel

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