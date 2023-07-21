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بعد تألقهما معًا بقميص برشلونة

بوسكيتس يحلم بتكرار النجاح مع ميسي في إنتر ميامي

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٦ مساءً
بوسكيتس يحلم بتكرار النجاح مع ميسي في إنتر ميامي
المواطن - فريق التحرير

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أعرب النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس، عن سعادته بالعودة للعب مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد انضمامهما إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي هذا الصيف.

إنتر ميامي يضم ميسي وبوسكيتس

وانتقل ليونيل ميسي إلى الفريق الأمريكي، بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، كما انضم بوسكيتس صاحب الـ35 عامًا، إلى إنتر ميامي، في صفقة انتقال حر، وذلك بعد انتهاء عقده مع برشلونة الإسباني.

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سيرجيو بوسكيتس
بوسكيتس – المصدر @InterMiamiCF

بوسكيتس سعيد باللعب مع ميسي

وقال بوسكيتس، في أول مؤتمر صحافي له مع إنتر ميامي: “أتمنى تكرار النجاحات التي حققتها مع ميسي، وسعيد لأنني قادر على الاستمتاع به كزميل في الفريق مرة أخرى، لقد أمضينا سنوات طويلة معًا في برشلونة”.

وأضاف النجم الإسباني: “لقد افترقنا، والآن أعطانا الزمن الفرصة للقاء مجددًا والاستمتاع بأنفسنا مرة أخرى.. أنا متحمس ولدى الشغف لمزاملة أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم”.

سيرجيو بوسكيتس مع إنتر ميامي
بوسكيتس في التدريبات – المصدر @InterMiamiCF

وتابع: “أتمنى نقل ما فعلناه في برشلونة إلى إنتر ميامي.. أريد مواصلة الفوز ومساعدة الفريق وتحقيق أهدافه المطلوبة، الآن تبدأ بطولة جديدة، ونأمل أن نرتقي إلى المستوى الذي ينتظره النادي، وبالتأكيد سننمو تدريجيًا”.

وشدد بوسكيتس على أنه “يتمتع بصحة بدنية جيدة”، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه سيحتاج إلى “فترة من التكيف” مع فريقه الجديد والدوري الأمريكي.

سيرجيو بوسكيتس مع إنتر ميامي
بوسكيتس – المصدر @InterMiamiCF

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