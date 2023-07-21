بوسكيتس يحلم بتكرار النجاح مع ميسي في إنتر ميامي

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أعرب النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس، عن سعادته بالعودة للعب مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد انضمامهما إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي هذا الصيف.
وانتقل ليونيل ميسي إلى الفريق الأمريكي، بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، كما انضم بوسكيتس صاحب الـ35 عامًا، إلى إنتر ميامي، في صفقة انتقال حر، وذلك بعد انتهاء عقده مع برشلونة الإسباني.
وقال بوسكيتس، في أول مؤتمر صحافي له مع إنتر ميامي: “أتمنى تكرار النجاحات التي حققتها مع ميسي، وسعيد لأنني قادر على الاستمتاع به كزميل في الفريق مرة أخرى، لقد أمضينا سنوات طويلة معًا في برشلونة”.
وأضاف النجم الإسباني: “لقد افترقنا، والآن أعطانا الزمن الفرصة للقاء مجددًا والاستمتاع بأنفسنا مرة أخرى.. أنا متحمس ولدى الشغف لمزاملة أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم”.
وتابع: “أتمنى نقل ما فعلناه في برشلونة إلى إنتر ميامي.. أريد مواصلة الفوز ومساعدة الفريق وتحقيق أهدافه المطلوبة، الآن تبدأ بطولة جديدة، ونأمل أن نرتقي إلى المستوى الذي ينتظره النادي، وبالتأكيد سننمو تدريجيًا”.
وشدد بوسكيتس على أنه “يتمتع بصحة بدنية جيدة”، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه سيحتاج إلى “فترة من التكيف” مع فريقه الجديد والدوري الأمريكي.