بوفون يتلقى عرضًا للعب في دوري روشن

كشفت تقارير إعلامية أن الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون تلقى عرضًا للعب في أحد أندية دوري روشن دون ذكر اسم النادي.

وقالت شبكة Bein Sports الإخبارية إن الحارس الإيطالي المخضرم صاحب الـ 45 عامًا تلقى عرضًا من دوري روشن وسيقرر مستقبله في الأيام المقبلة.

إنجازات بوفون

وحقق الحارس الإيطالي 28 بطولة في مسيرته مع المنتخب الإيطالي وأندية بارما ويوفنتوس الإيطاليين وباريس سان جيرمان الفرنسي أبرزها الفوز بلقب كأس العالم عام 2006 مع المنتخب الإيطالي ولم يسبق له الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.