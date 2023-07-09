بونوتشي يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن

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حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، الإيطالي ليوناردو بونوتشي موقفه من اللعب في دوري روشن السعودي خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.
وذكرت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية: “يوفنتوس حسم مستقبل بونوتشي، أصبح بعيدًا عن النادي، حيث لم يعد جزءًا من خطط النادي في الموسم المقبل”.
وأضافت الصحيفة الإيطالية: “نادي يوفنتوس يرغب في بيع قائد الفريق، من أجل تخفيف العبء الاقتصادي، خاصة أنه يتقاضى راتبًا يبلغ 12 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد”.
وتابعت: “رغم وجود عروض من السعودية وأمريكا، إلا أن رغبة بونوتشي بالتواجد مع منتخب إيطاليا في يورو 2024، تجعله غير قادر على الابتعاد كثيرًا عن إيطاليا، حيث سيعرض خدماته على نادي لاتسيو، من أجل اللعب له في الفترة المقبلة”.
وتراجع دور ليوناردو بشكل كبير مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، حيث شارك في 26 مباراة فقط بجميع المسابقات معظمها كلاعب بديل.
وشارك اللاعب الإيطالي صاحب الـ36 عامًا، في 502 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، ونجح في تسجيل 37 هدفًا، وقدم 10 تمريرات حاسمة منذ تمثيل صفوفه في عام 2010.