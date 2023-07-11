بيان الناتو الختامي: روسيا أكبر تهديد مباشر للحلف

أصدرت قمة حلف الناتو المنعقدة اليوم في “فلنيوس”، عاصمة ليتوانيا البيان الختامي الذي وصف روسيا بأنها أكبر تهديد مباشر لأمن حلف شمال الأطلسي.

البيان الختامي

كما أكد البيان على عدم رغبة قادة الناتو في مواجهة روسيا أو تشكيل تهديد لها، مشيرًا الي ان دول الحلف تسعى “إلى الاستقرار والقدرة على التنبؤ في المنطقة الأوروبية الأطلسية، وكذلك بين الناتو وروسيا.

وأضاف البيان: “نواصل رغبتنا في إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع موسكو لإدارة المخاطر وتخفيفها، ومنع التصعيد وزيادة الشفافية”.

تأجيل ضم أوكرانيا إلى الحلف

,كشفت تقارير عن تسريب نسخة من مسودة البيان الختامي لقمة حلف “الناتو” التي تدور فعالياتها الآن في “فلنيوس”، عاصمة ليتوانيا، وتشير المسودة إلى تأجيل ضم أوكرانيا إلى الحلف.

وأوضحت التقارير الإعلامية أن مسودة البيان الختامي لقمة الحلف تحتوي على بعض المطالب الأوكرانية، لكنها لا تؤكد أن هناك خطوات محددة لقبول انضمام كييف إلى “الناتو”.

بدورها ذكرت مجلة “دير شبيجل” الألمانية أن “المسودة التي سيتم نشرها بعد قمة فيلنيوس، تتضمن مطالب أوكرانيا، لكنها لا تشير إلى إطار زمني معين أو خريطة زمنية لقبول عضوية أوكرانيا في الحلف”.

ولفتت “دير شبيجل” إلى أن النسخة الحالية من المسودة تشمل الترحيب بانضمام أوكرانيا مستقبلا للناتو، وهو وعد تم تقديمه سابقًا في قمة بوخارست عام 2008 لكنها لا تحدد إطارًا زمنيًا للانضمام.