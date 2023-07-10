بيان خليجي روسي يؤكد أهمية دعم الاقتصاد العالمي واستقرار النفط

أكد بيان خليجي روسي، على أهمية دعم الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق النفط، حسبما أفادت قناة الإخبارية.

الحوار الإستراتيجي

كما أكد البيان على أهمية الحوار الإستراتيجي بين منظومة مجلس التعاون وروسيا بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز علاقات الثقة المتبادلة والتعاون بين الجانبين.

وأعرب البيان عن القلق البالغ إزاء الغارة الإسرائيلية الأخيرة على جنين وما أدت إليه من الخسائر البشرية ونشدد على الحاجة إلى العمل على لإيجاد بيئة تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين العودة إلى حوار سياسي جاد والامتناع عن أي أعمال أحادية الأطراف.

الاجتماع السادس

وانطلقت أعمال الاجتماع الوزاري السادس للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا، والذي يهدف إلى زيادة التعاون المشترك وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: إنه يسعى للحفاظ على التطور الإيجابي للتجارة بين روسيا ودول الخليج، مؤكدًا حرصه على التعاون والتواصل مع دول الخليج، بحسب ما أفادت “العربية”.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، في بيان له بالأمس: إن الاجتماع “يسعى لتعزيز العلاقات بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة”.