Icon

تعذيب أطفال بطريقة وحشيّة في حضانة بلبنان Icon سكني: الاتفاق مع العديد من الممولين لإتاحة عدة خيارات Icon بايدن يلتقي تشارلز وسوناك وسط خلافات بشأن القنابل العنقودية Icon نيمار يرفض الهلال وبرشلونة ويحسم مصيره مع باريس سان جيرمان Icon طريقة التأكد من حالة الدفعة في حساب المواطن Icon ارتفاع درجات الحرارة في 7 دول عربية خلال أيام Icon باريس سان جيرمان يحدد بديل كيليان مبابي Icon المرور يتفاعل مع شكاوى من إبل سائبة على طريق الحناكية – المهد Icon سند محمد بن سلمان يطلق مبادرة أسرة مستقرة Icon صفقة جديدة تقترب من الاتحاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تأكيد على تعزيز علاقات الثقة المتبادلة والتعاون بين الجانبين

بيان خليجي روسي يؤكد أهمية دعم الاقتصاد العالمي واستقرار النفط

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٢ مساءً
بيان خليجي روسي يؤكد أهمية دعم الاقتصاد العالمي واستقرار النفط
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد بيان خليجي روسي، على أهمية دعم الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق النفط، حسبما أفادت قناة الإخبارية.

الحوار الإستراتيجي

كما أكد البيان على أهمية الحوار الإستراتيجي بين منظومة مجلس التعاون وروسيا بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز علاقات الثقة المتبادلة والتعاون بين الجانبين.

قد يهمّك أيضاً
تشكيل مباراة الأهلي والإسماعيلي المتوقع

تشكيل مباراة الأهلي والإسماعيلي المتوقع

السعودية تعيش ذروة موسم الصيف هذه الأيام

السعودية تعيش ذروة موسم الصيف هذه الأيام

وأعرب البيان عن القلق البالغ إزاء الغارة الإسرائيلية  الأخيرة على جنين وما أدت إليه من الخسائر البشرية ونشدد على الحاجة إلى العمل على لإيجاد بيئة تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين العودة إلى حوار سياسي جاد والامتناع عن أي أعمال أحادية الأطراف.

الاجتماع السادس

وانطلقت أعمال الاجتماع الوزاري السادس للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا، والذي يهدف إلى زيادة التعاون المشترك وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: إنه يسعى للحفاظ على التطور الإيجابي للتجارة بين روسيا ودول الخليج، مؤكدًا حرصه على التعاون والتواصل مع دول الخليج، بحسب ما أفادت “العربية”.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، في بيان له بالأمس: إن الاجتماع “يسعى لتعزيز العلاقات بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعليق تداول سهم “دار المعدات” للإعلان عن حدث جوهري
السوق

تعليق تداول سهم “دار المعدات” للإعلان عن...

السوق
أمانة جدة تتلف 52 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة
السعودية اليوم

أمانة جدة تتلف 52 طنًا من المواد...

السعودية اليوم
حساب المواطن: أفصحوا عن عوائد الأصول العقارية
السعودية اليوم

حساب المواطن: أفصحوا عن عوائد الأصول العقارية

السعودية اليوم
مواعيد الالتحاق بالجامعات السعودية للعام الجامعي القادم
السعودية اليوم

مواعيد الالتحاق بالجامعات السعودية للعام الجامعي القادم

السعودية اليوم
الهلال يفكر في ضم ماورو إيكاردي
الرياضة

الهلال يفكر في ضم ماورو إيكاردي

الرياضة
بدء استقبال الحجاج عبر منفذ جسر الملك فهد
السعودية اليوم

بدء استقبال الحجاج عبر منفذ جسر الملك...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات

وظائف
حجوزات الروضة الشريفة حسب الطاقة التشغيلية عبر موقع نسك
السعودية اليوم

حجوزات الروضة الشريفة حسب الطاقة التشغيلية عبر...

السعودية اليوم