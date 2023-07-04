بيان مهم من السفارة السعودية في أذربيجان بعد الهزة الأرضية

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أكدت السفارة السعودية في أذربيجان، أنها تتابع آثار الهزة الأرضية التي لم تُسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار، داعية المواطنين إلى التقيُّد بالتعليمات والتواصل عند الطوارئ.
وقالت السفارة السعودية في أذربيجان عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، “تتابع السفارة آثار الهزة الأرضية التي لم تُسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار، ولله الحمد، وتهيب بجميع المواطنين الموجودين في أذربيجان التقيُّد بتعليمات السلطات المحلية الأذربيجانية المتعلقة بالكوارث”.
ودعت السفارة السعودية في أذربيجان مواطنيها في أذربيجان للتواصل معها في حالة الطوارئ على رقم الجوّال: (00994503671100)”.