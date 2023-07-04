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دعت مواطنيها للتقيد بالتعليمات والاتصال عند الطوارئ

بيان مهم من السفارة السعودية في أذربيجان بعد الهزة الأرضية

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٠ صباحاً
بيان مهم من السفارة السعودية في أذربيجان بعد الهزة الأرضية
المواطن - فريق التحرير

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أكدت السفارة السعودية في أذربيجان، أنها تتابع آثار الهزة الأرضية التي لم تُسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار، داعية المواطنين إلى التقيُّد بالتعليمات والتواصل عند الطوارئ.

وقالت السفارة السعودية في أذربيجان عبر حسابها  الرسمي بموقع “تويتر”، “تتابع السفارة آثار الهزة الأرضية التي لم تُسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار، ولله الحمد، وتهيب بجميع المواطنين الموجودين في أذربيجان التقيُّد بتعليمات السلطات المحلية الأذربيجانية المتعلقة بالكوارث”.

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ودعت السفارة السعودية في أذربيجان مواطنيها في أذربيجان للتواصل معها في حالة الطوارئ على رقم الجوّال: (00994503671100)”.

 

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