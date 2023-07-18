Icon

رئيس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى تايلند تعزيزًا للعلاقات الثنائية Icon وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام Icon أنظار الأمة الإسلامية تتجه نحو تغيير كسوة الكعبة Icon النصر يضم سيكو فوفانا حتى 2026 Icon خالد بن سلمان يوقع الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي بين السعودية وتركيا Icon إعفاء مرتكبي جرائم الاحتيال المالي من العقوبة حال إبلاغهم السلطة Icon مانشستر يونايتد يتعاقد مع جوني إيفانز بعقد قصير الأمد Icon 1444هـ عام الإنجازات السعودية بامتياز Icon أمير الشرقية يوجه بمتابعة حالة مصابي حادث طريق البطحاء – حرض Icon مذكرة تفاهم بين السعودية وتركيا للتعاون في مجال الطاقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
برشلونة وباريس سان جيرمان

بيرناردو سيلفا يحدد وجهته المقبلة بعيدًا عن الهلال

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٥ صباحاً
بيرناردو سيلفا يحدد وجهته المقبلة بعيدًا عن الهلال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير إعلامية أن اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي حدد وجهته المقبلة بعيدًا عن الهلال.

وكان باريس سان جيرمان الفرنسي دخل في منافسة مع الهلال وبرشلونة الإسباني لضم اللاعب البرتغالي.

قد يهمّك أيضاً
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء

وذكر الإعلامي الرياضي بين جاكوبز عبر حسابه في “تويتر” أن باريس سان جيرمان سيتنافس مع أزرق الرياض لضم سيلفا صاحب الـ 29 عامًا والذي لم يحدد بعد قراره خلال الفترة المقبلة.

ولكن كشف الإعلامي “جيرارد روميرو” أن سيلفا يريد الانتقال إلى برشلونة رغم الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

بيرناردو سيلفا - مانشستر سيتي

وفي وقت سابق، ذكر الحساب الرسمي لـ قناة “الكأس” القطرية عبر “تويتر” أن إدارة مان سيتي طلبت 100 مليون دولار لبيع بيرناردو سيلفا صاحب الـ 29 عامًا إلى نادي الهلال، بعدما كان تقدم أزرق الرياض بـ 70 مليون دولار.

وفي سياق آخر، كانت تقارير إعلامية قالت: إن انتقال سيلفا إلى الهلال، سيعطل صفقة انتقال الجزائري رياض محرز إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت التقارير أن مانشستر سيتي قرر إيقاف انتقال محرز إلى الأهلي، لمعرفة مصيره في حال انتقل بيرناردو سيلفا إلى الهلال بعد الرجوع للمدرب الإسباني بيب جوارديولا.

ولا يرغب مانشستر سيتي في فقد سيلفا ومحرز في وقت واحد، حيث سيحدد جوارديولا مصير محرز مع بطل أوروبا، في حال أتم سيلفا انتقاله إلى الهلال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من سكني حول التزامات المستفيدين من الأرض المجانية
السعودية اليوم

تنبيه من سكني حول التزامات المستفيدين من...

السعودية اليوم
موجة حارة على المدينة المنورة وتوقعات بوصول الحرارة إلى 48 درجة مئوية
السعودية اليوم

موجة حارة على المدينة المنورة وتوقعات بوصول...

السعودية اليوم
كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على التوالي
العالم

كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على...

العالم
تقنية طريف تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول
السعودية اليوم

تقنية طريف تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي...

السعودية اليوم
موسكو تفرض حظرًا على المواطنين في أعقاب أزمة فاغنر
العالم

موسكو تفرض حظرًا على المواطنين في أعقاب...

العالم
صور مشعر منى قديمًا وحديثًا تظهر الجهود السعودية
السعودية اليوم

صور مشعر منى قديمًا وحديثًا تظهر الجهود...

السعودية اليوم
روسيا: قائد فاغنر اعتقد أن بإمكانه الوقوف بوجه الدولة والدفاع والرئيس
العالم

روسيا: قائد فاغنر اعتقد أن بإمكانه الوقوف...

العالم
جماهير الكرة السعودية تتمنى حضور نجم نابولي لـ دوري روشن
الرياضة

جماهير الكرة السعودية تتمنى حضور نجم نابولي...

الرياضة