بيرناردو سيلفا يحدد وجهته المقبلة بعيدًا عن الهلال

كشفت تقارير إعلامية أن اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي حدد وجهته المقبلة بعيدًا عن الهلال.

وكان باريس سان جيرمان الفرنسي دخل في منافسة مع الهلال وبرشلونة الإسباني لضم اللاعب البرتغالي.

وذكر الإعلامي الرياضي بين جاكوبز عبر حسابه في “تويتر” أن باريس سان جيرمان سيتنافس مع أزرق الرياض لضم سيلفا صاحب الـ 29 عامًا والذي لم يحدد بعد قراره خلال الفترة المقبلة.

ولكن كشف الإعلامي “جيرارد روميرو” أن سيلفا يريد الانتقال إلى برشلونة رغم الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وفي وقت سابق، ذكر الحساب الرسمي لـ قناة “الكأس” القطرية عبر “تويتر” أن إدارة مان سيتي طلبت 100 مليون دولار لبيع بيرناردو سيلفا صاحب الـ 29 عامًا إلى نادي الهلال، بعدما كان تقدم أزرق الرياض بـ 70 مليون دولار.

وفي سياق آخر، كانت تقارير إعلامية قالت: إن انتقال سيلفا إلى الهلال، سيعطل صفقة انتقال الجزائري رياض محرز إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت التقارير أن مانشستر سيتي قرر إيقاف انتقال محرز إلى الأهلي، لمعرفة مصيره في حال انتقل بيرناردو سيلفا إلى الهلال بعد الرجوع للمدرب الإسباني بيب جوارديولا.

ولا يرغب مانشستر سيتي في فقد سيلفا ومحرز في وقت واحد، حيث سيحدد جوارديولا مصير محرز مع بطل أوروبا، في حال أتم سيلفا انتقاله إلى الهلال.