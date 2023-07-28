بيع حذاء رياضي نادر بـ50 ألف دولار

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تعرض دار سوذبي للمزادات حذاء رياضيًّا نادرًا صنع خصيصًا لشركة أبل للبيع مقابل 50 ألف دولار.
وكان الحذاء مصنوعًا خصيصًا لموظفي الشركة فقط في التسعينيات من القرن الماضي، ولم يتم بيع الحذاء للجمهور من قبل.
ويتميز الحذاء الرياضي بجزء علوي جلدي يغلب عليه اللون الأبيض، ويتميز بأنه يحمل العلامة التجارية السابقة لأبل وهي تفاحة ملونة بألوان قوس قزح.
وبحسب موقع الـبي بي سي البريطاني، توقعت دار سوذبي أن يكون الحذاء مرغوبًا للغاية من المشترين.
ووصفت شركة للبيع بالتجزئة الحذاء بأنه واحد من أندر الأحذية في الوجود، وتم تسليط الضوء على قيمته الحقيقية عند إعادة بيعه في المزاد.
ويتميز الحذاء بوسادة هوائية في الكعب وهو مقاس أمريكي 10.5، ومقاس أوروبي 41، ومقاس بريطاني 8.5.