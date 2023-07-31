بيع وتصفية أكثر من 300 عقار بـ 8 مناطق

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 24 مزادًا علنيًا, وذلك في الفترة ما بين 1 إلى 7 أغسطس 2023م، وتتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 304 عقارات متنوعة ما بين سكني، وتجاري، وزراعي وصناعي، وتقع في 8 مناطق مختلفة في المملكة.

مناطق المزادات

وتبدأ بـ 90 عقارًا في منطقة مكة المكرمة تشمل جدة والطائف، وتبدأ بمزاد أرجوان، ومشارف مكة، وأعماق الحضوري، وثروات الغربية، والوفاق، وشفا الطائف، ودرة الغربية الإلكتروني، ثم 72 عقارًا بمنطقة الرياض في مزاد مساكن الرياض الحضوري، ومزاد حياة الرياض، وقمم القويعية، ومشارق الرياض، وأفيا الإلكتروني، و69 عقارًا بمنطقة القصيم تبدأ بمزاد مكاسب بريدة الحضوري، ومزاد أوتاد القصيم3، وواحة نجد مشارف القصيم الإلكتروني، ثم 56 عقارًا بمنطقة الشرقية في مزاد مرجان الشرقية، وأمواج الخبر، ومساكن الخبر الحضوري، ومزاد ندى الخبر الإلكتروني، و8 عقارات في منطقة الجوف في مزاد قطاف الجوف الإلكتروني، و4 عقارات في منطقة المدينة المنورة بمزاد أنوار المدينة الإلكتروني، وأخيرًا 6 عقارات بمنطقتي عسير والباحة في مزاد سما عسير وزهرة الجنوب الإلكترونيين، مبينة أنه للاطلاع على المزيد من التفاصيل وشروط المشاركة في المزادات الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ “إنفاذ”.

مركز إنفاذ

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.