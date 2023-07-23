بيع 30 ألف تذكرة في مباراة الهلال والكويت الكويتي

كشفت تقارير إعلامية عن مبيعات تذاكر مباراة الهلال والكويت الكويتي الودية والمقامة حاليًا في ملعب الملك فهد الدولي.

وقال المراسل عبدالرحمن الشقاري على قناة SSC : “مبيعات التذاكر تصل إلى 30 ألف تذكرة”.

وكان أزرق الرياض تعاقد مع 3 صفقات عالمية وهم السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وسيواجه أزرق الرياض، نادي الكويت في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية اليوم على ملعب الملك فهد حيث يسعى الأزرق لتحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض مباريات البطولة العربية نهاية شهر يوليو الجاري في السعودية.