Icon

إحباط تهريب 3 كجم كوكايين مُخبأة في أحشاء 3 مسافرين بجدة Icon عرض سعودي أمام باولو ديبالا Icon ضبط سائق متهور اصطدم بمركبة أخرى وتسبب بوفاة قائدها في حائل Icon بيكيه: لم أتلق عرضًا سعوديًا Icon وزير النفط العراقي: الخفض الطوعي للإنتاج يعزز استقرار سوق الطاقة العالمي Icon واشنطن ستعلن تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية Icon قرار عراقي بشأن حارق المصحف Icon الشورى يناقش تقارير الأداء السنوية للجهات الحكومية الأسبوع المقبل Icon خطة أمريكية لحجب أشعة الشمس عن الأرض Icon أرقام تُزين مسيرة لويس كاسترو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد قراره باعتزال اللعب

بيكيه: لم أتلق عرضًا سعوديًا

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٤ مساءً
بيكيه: لم أتلق عرضًا سعوديًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة السابق، الإسباني جيرارد بيكيه حقيقة تلقيه عرضًا من دوري روشن السعودي، بعد إعلانه الاعتزال مؤخرًا.

بيكيه ينفي تلقيه عرضًا من السعودية

وقرر بيكيه صاحب الـ36 عامًا، الاعتزال قبل نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة آخر محطاته.

قد يهمّك أيضاً
ضبط 73 مخالفًا للبيئة لارتكابهم مخالفات رعي

ضبط 73 مخالفًا للبيئة لارتكابهم مخالفات رعي

البيئة لغير السعوديين: سارعوا بإخراج المواشي قبل 31 أغسطس

البيئة لغير السعوديين: سارعوا بإخراج المواشي قبل 31 أغسطس

بيكيه
المدافع الإسباني – المصدر @FCBarcelona

وعلق جيرارد بيكيه على تلقيه عرضًا من دوري روشن، خلال تصريحاته لإذاعة “كادينا سير” الإسبانية، قائلًا: “لم تحدث أي مفاوضات مع الأندية السعودية، ولم أكن سأذهب”.

وأضاف المدافع الإسباني: “لقد قلت بالفعل إن نادي حياتي هو برشلونة، وعندما أترك الفريق الكتالوني سأعتزل.. كان لدي وضوح تام بأن كرة القدم بالنسبة لي مرتبطة بالبارشا”.

جيرارد بيكيه
المدافع الإسباني – المصدر @FCBarcelona

صفقات عالمية بدوري روشن

وشهدت الفترة الأخيرة انضمام العديد من النجوم العالميين إلى دوري روشن السعودي، وكانت البداية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل للنصر في الميركاتو الشتوي الماضي.

وانتقل أكثر من لاعب عالمي في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث وقع الأهلي مع حارس مرمى تشيلسي ومنتخب السنغال، إدوارد ميندي، والبرازيلي فيرمينو، وتعاقد الهلال مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع المناخ في محمية الملك سلمان
السعودية اليوم

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع...

السعودية اليوم
البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح الأضاحي
السعودية اليوم

البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح...

السعودية اليوم
ضبط يمنيين لترويجهما القات المخدر في جازان
أخبار أمنية

ضبط يمنيين لترويجهما القات المخدر في جازان

أخبار أمنية
النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا
الرياضة

النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا

الرياضة
مواطن يوثق معاناته في الحصول على رخصة قيادة بأمريكا مقارنة بالسعودية
السعودية اليوم

مواطن يوثق معاناته في الحصول على رخصة...

السعودية اليوم
فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات الخامسة
العالم

فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات...

العالم
بياض الحجاج يكسو عرفات
السعودية اليوم

بياض الحجاج يكسو عرفات

السعودية اليوم
المراكز الصحية بمطار جدة تستعد لاستقبال الحجاج
السعودية اليوم

المراكز الصحية بمطار جدة تستعد لاستقبال الحجاج

السعودية اليوم