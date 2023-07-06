بيكيه: لم أتلق عرضًا سعوديًا

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كشف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة السابق، الإسباني جيرارد بيكيه حقيقة تلقيه عرضًا من دوري روشن السعودي، بعد إعلانه الاعتزال مؤخرًا.
وقرر بيكيه صاحب الـ36 عامًا، الاعتزال قبل نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة آخر محطاته.
وعلق جيرارد بيكيه على تلقيه عرضًا من دوري روشن، خلال تصريحاته لإذاعة “كادينا سير” الإسبانية، قائلًا: “لم تحدث أي مفاوضات مع الأندية السعودية، ولم أكن سأذهب”.
وأضاف المدافع الإسباني: “لقد قلت بالفعل إن نادي حياتي هو برشلونة، وعندما أترك الفريق الكتالوني سأعتزل.. كان لدي وضوح تام بأن كرة القدم بالنسبة لي مرتبطة بالبارشا”.
وشهدت الفترة الأخيرة انضمام العديد من النجوم العالميين إلى دوري روشن السعودي، وكانت البداية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل للنصر في الميركاتو الشتوي الماضي.
وانتقل أكثر من لاعب عالمي في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث وقع الأهلي مع حارس مرمى تشيلسي ومنتخب السنغال، إدوارد ميندي، والبرازيلي فيرمينو، وتعاقد الهلال مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز.