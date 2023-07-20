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تشارك فيها القوات الخاصة

بيلاروسيا تجري تدريبات مع مقاتلي فاغنر قرب بولندا

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٧ مساءً
بيلاروسيا تجري تدريبات مع مقاتلي فاغنر قرب بولندا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مينسك، اليوم الخميس، أن مقاتلي مجموعة فاغنر الروسية الذين أُجبروا على مغادرة بلدهم إلى بيلاروسيا، حليفة موسكو، بعد فشل تمردهم في نهاية يونيو الفائت، سيتدربون مع القوات الخاصة البيلاروسية.

وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية على تلغرام إنه “خلال الأسبوع ستقوم وحدات في القوات الخاصة البيلاروسية وممثلون من مجموعة فاغنر بالتدرب على مهمات قتالية في موقع بريتسكي للتدريب” قرب الحدود مع بولندا، بحسب وكالة “فرانس برس”.

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يأتي ذلك بعد أن أفادت مينسك الأسبوع الماضي بأن مقاتلي فاغنر يدربون مجندين بيلاروسيين في موقع تدريب جنوب شرقي العاصمة مينسك.

تمرد فاغنر

يذكر أنه في 24 يونيو حين بلغ النزاع ذروته مع هيئة الأركان العامة الروسية، سيطر مقاتلو فاغنر على مقر للجيش في روستوف-أون-دون جنوب روسيا لساعات وقطعوا مسافة مئات الكيلومترات باتجاه موسكو.

فيما انتهى تمرد فاغنر مساء 24 يونيو باتفاق ينص على مغادرة رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين إلى بيلاروسيا. وعُرض على مقاتلي فاغنر الانضمام إلى القوات النظامية أو العودة إلى الحياة المدنية أو المغادرة مع قائدهم إلى بيلاروسيا.

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