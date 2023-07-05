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بعد رفضه لعرض النصر

بيليغريني مستمر مع ريال بيتيس حتى 2026

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٢ مساءً
بيليغريني مستمر مع ريال بيتيس حتى 2026
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، عن تمديد عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، التشيلي مانويل بيليغريني.

تمديد عقد بيليغريني

وأوضح نادي ريال بيتيس، في بيان رسمي أن بيليغريني سيستمر مع الفريق الأول لكرة القدم حتى صيف عام 2026، حيث كان عقده السابق ممتدًا حتى 2025.

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وتولى بيليغريني القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بناجي ريال بيتيس في صيف عام 2020، وخلال المواسم الثلاثة نجح في قيادة الفريق للعب بالبطولات الأوروبية، وتوج معه بلقب كأس ملك إسبانيا 2022.

بيليغريني
المدرب التشيلي – المصدر @RealBetis

رفض عرض النصر

وأكدت تقارير خلال الفترة الماضية أن المدرب التشيلي تلقى أكثر من عرض مؤخرًا، أبرزهم من نادي النصر، إلا أنه فضل الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس.

وأشارت التقارير إلى أن النصر قدم راتبًا ضخمًا للمدرب التشيلي، وصل إلى 15 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد، كما أبدت الإدارة استعدادها لدفع الشرط الجزائي في عقده.

وكانت إدارة نادي النصر قد أقالت المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا في شهر أبريل الماضي، وقاد الكرواتي دينكو الفريق الأول لكرة القدم بشكل مؤقت، وتطمح في التعاقد مع مدرب عالمي في الموسم الجديد.

مدرب النصر السابق جارسيا - رودي جارسيا
جارسيا – المصدر repubblica

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