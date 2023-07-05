بيليغريني مستمر مع ريال بيتيس حتى 2026

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، عن تمديد عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، التشيلي مانويل بيليغريني.

تمديد عقد بيليغريني

وأوضح نادي ريال بيتيس، في بيان رسمي أن بيليغريني سيستمر مع الفريق الأول لكرة القدم حتى صيف عام 2026، حيث كان عقده السابق ممتدًا حتى 2025.

وتولى بيليغريني القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بناجي ريال بيتيس في صيف عام 2020، وخلال المواسم الثلاثة نجح في قيادة الفريق للعب بالبطولات الأوروبية، وتوج معه بلقب كأس ملك إسبانيا 2022.

رفض عرض النصر

وأكدت تقارير خلال الفترة الماضية أن المدرب التشيلي تلقى أكثر من عرض مؤخرًا، أبرزهم من نادي النصر، إلا أنه فضل الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس.

وأشارت التقارير إلى أن النصر قدم راتبًا ضخمًا للمدرب التشيلي، وصل إلى 15 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد، كما أبدت الإدارة استعدادها لدفع الشرط الجزائي في عقده.

وكانت إدارة نادي النصر قد أقالت المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا في شهر أبريل الماضي، وقاد الكرواتي دينكو الفريق الأول لكرة القدم بشكل مؤقت، وتطمح في التعاقد مع مدرب عالمي في الموسم الجديد.