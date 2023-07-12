بيونج يانج تطلق صاروخاً باليستيًّا بعيد المدى

أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًّا بعيد المدى، بعد أيام على تهديد أطلقته بيونغ يانغ بإسقاط أي طائرة تجسس أمريكية تنتهك مجالها الجوي، وفقًا لما أعلنه الجيش الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء.

صاروخ باليستي مجهول

وأفادت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، بأن “كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًّا مجهولًا في البحر الشرقي”، مستخدمة الاسم الكوري لبحر اليابان.

وتابعت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي أنها “رصدت ما يُعتقد أنه صاروخ بالستي بعيد المدى أطلق من منطقة بيونغ يانغ قرابة الساعة العاشرة (01,00 ت غ) باتجاه بحر الشرق”.

وأردف أن “الصاروخ أطلق على مسار تصاعدي وقطع ألف كيلومتر قبل أن يسقط في بحر الشرق”. ويعني المسار التصاعدي إطلاق الصاروخ باتجاه الأعلى وهي طريقة قالت بيونغ يانغ: إنها استخدمتها في بعض تجارب الأسلحة لتجنب التحليق فوق دول مجاورة.

وقالت هيئة الأركان: إن عملية الإطلاق هذه “استفزاز خطر يقوض السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية” وينتهك عقوبات الأمم المتحدة ضد بيونغ يانغ، داعيًا كوريا الشمالية إلى وضع حد لمثل هذه الأعمال.

وأدانت الولايات المتّحدة “بشدة” الأربعاء إطلاق هذا الصاروخ، معتبرة أنه “يشكل انتهاكًا صارخًا لعدة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي”، بحسب بيان صادر عن ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض.

زعزعة استقرار الوضع الأمني

وقال الناطق باسم المجلس آدم هودج في البيان: إنه “يؤجج من دون جدوى التوترات وقد يؤدي الى زعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة”.

من جهته، قال ناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إن الهيئة “قلقة للغاية” بشأن عملية الإطلاق.

كذلك، أعلنت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر الأربعاء أنّ بلادها تدين “بأشد العبارات” هذا الإطلاق مشيرة إلى أنه “يشكل انتهاكًا جديدًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وقالت: إن “تضاعف الاستفزازات الكورية الشمالية يساهم في تزايد التوترات في شبه الجزيرة والمنطقة ويشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين”.