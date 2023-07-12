Icon

قصة نجاح مواطن بحائل تاجر بالخضار وعمل بالمحاماة في نفس الوقت Icon 11 فائدة لشرب الماء على معدة فارغة Icon خلافات بين نواب ليبيا تتسبب بتأجيل مناقشة خارطة الطريق Icon نتفليكس تعلن عن ميزة جديدة بخصوص الحسابات الشخصية Icon الجوازات تدعو المواطنين الراغبين بالسفر خارج السعودية إلى التسجيل بوزارة الخارجية Icon رفع مستوى التحذير من الفيضانات بالهند Icon التصريح إلزامي لأداء العمرة وعدم توفره يعتبر مخالفة Icon اكتشاف جديد لـ ناسا سيقلب موازيين أبحاث الفضاء Icon بيونج يانج تطلق صاروخاً باليستيًّا بعيد المدى Icon سبب ربط الشريعة الإسلامية مواقيت الصلاة النهارية بالشمس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أطلق على مسار تصاعدي وقطع ألف كيلومتر

بيونج يانج تطلق صاروخاً باليستيًّا بعيد المدى

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٢ مساءً
بيونج يانج تطلق صاروخاً باليستيًّا بعيد المدى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًّا بعيد المدى، بعد أيام على تهديد أطلقته بيونغ يانغ بإسقاط أي طائرة تجسس أمريكية تنتهك مجالها الجوي، وفقًا لما أعلنه الجيش الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء.

صاروخ باليستي مجهول

وأفادت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، بأن “كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًّا مجهولًا في البحر الشرقي”، مستخدمة الاسم الكوري لبحر اليابان.

قد يهمّك أيضاً
البحر الأحمر للتطوير: افتتاح 3 منتجعات جديدة هذا العام

البحر الأحمر للتطوير: افتتاح 3 منتجعات جديدة هذا العام

بايدن يحث أردوغان على الترحيب بالسويد في الناتو

بايدن يحث أردوغان على الترحيب بالسويد في الناتو

صاروخ باليستي

وتابعت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي أنها “رصدت ما يُعتقد أنه صاروخ بالستي بعيد المدى أطلق من منطقة بيونغ يانغ قرابة الساعة العاشرة (01,00 ت غ) باتجاه بحر الشرق”.

وأردف أن “الصاروخ أطلق على مسار تصاعدي وقطع ألف كيلومتر قبل أن يسقط في بحر الشرق”. ويعني المسار التصاعدي إطلاق الصاروخ باتجاه الأعلى وهي طريقة قالت بيونغ يانغ: إنها استخدمتها في بعض تجارب الأسلحة لتجنب التحليق فوق دول مجاورة.

وقالت هيئة الأركان: إن عملية الإطلاق هذه “استفزاز خطر يقوض السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية” وينتهك عقوبات الأمم المتحدة ضد بيونغ يانغ، داعيًا كوريا الشمالية إلى وضع حد لمثل هذه الأعمال.

وأدانت الولايات المتّحدة “بشدة” الأربعاء إطلاق هذا الصاروخ، معتبرة أنه “يشكل انتهاكًا صارخًا لعدة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي”، بحسب بيان صادر عن ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض.

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

زعزعة استقرار الوضع الأمني

وقال الناطق باسم المجلس آدم هودج في البيان: إنه “يؤجج من دون جدوى التوترات وقد يؤدي الى زعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة”.

من جهته، قال ناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إن الهيئة “قلقة للغاية” بشأن عملية الإطلاق.

كذلك، أعلنت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر الأربعاء أنّ بلادها تدين “بأشد العبارات” هذا الإطلاق مشيرة إلى أنه “يشكل انتهاكًا جديدًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وقالت: إن “تضاعف الاستفزازات الكورية الشمالية يساهم في تزايد التوترات في شبه الجزيرة والمنطقة ويشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انتشار كامل لفرق الدفاع المدني بـ منى مع بدء التفويج ليوم التروية
السعودية اليوم

انتشار كامل لفرق الدفاع المدني بـ منى...

السعودية اليوم
كانتي يجتاز الاختبار الطبي الثاني مع الاتحاد قبل التوقيع
آخر الاخبار

كانتي يجتاز الاختبار الطبي الثاني مع الاتحاد...

آخر الاخبار
الأسهم السعودية تغلق منخفضة
السوق

الأسهم السعودية تغلق منخفضة

السوق
انفجار ألعاب نارية بالصين ومصرع وفقدان 7 أشخاص
العالم

انفجار ألعاب نارية بالصين ومصرع وفقدان 7...

العالم
توزيع 11570 نسخة من المصحف للحجاج المغادرين من المدينة المنورة
السعودية اليوم

توزيع 11570 نسخة من المصحف للحجاج المغادرين...

السعودية اليوم
فهر الجفري أول عربي يحصد ذهبية جائزة وليام سميث
السعودية اليوم

فهر الجفري أول عربي يحصد ذهبية جائزة...

السعودية اليوم
من كردستان الحاجة رابعة تحج حجتها الأولى في عمر الـ 103
السعودية اليوم

من كردستان الحاجة رابعة تحج حجتها الأولى...

السعودية اليوم
تفاصيل مفاوضات الهلال مع لوبيتيجي وأليغري
آخر الاخبار

تفاصيل مفاوضات الهلال مع لوبيتيجي وأليغري

آخر الاخبار