تأثير السجل الزراعي على دعم حساب المواطن

كشف برنامج حساب المواطن، تأثير السجل الزراعي على حساب المواطن، مشددًا على المستفيدين بضرورة الإفصاح عن الدخل الإضافي، لتحديد أهلية الاستحقاق.

السجل الزراعي

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المواطنين عبر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج بموقع تويتر، حيث قال السائل: هل السجل الزراعي يؤثر على حساب المواطن؟

بدوره، رد حساب المواطن قائلًا: في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم، مضيفًا: يمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية –اضغط هنا-.

دعم يوليو

وأعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والستين، 11.2 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 167 مليار ريال؛ منها 2.3 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1829 ريالًا.