تأثير القروض والالتزامات المالية على دعم حساب المواطن

رئيس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى تايلند تعزيزًا للعلاقات الثنائية وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام أنظار الأمة الإسلامية تتجه نحو تغيير كسوة الكعبة النصر يضم سيكو فوفانا حتى 2026 خالد بن سلمان يوقع الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي بين السعودية وتركيا إعفاء مرتكبي جرائم الاحتيال المالي من العقوبة حال إبلاغهم السلطة مانشستر يونايتد يتعاقد مع جوني إيفانز بعقد قصير الأمد 1444هـ عام الإنجازات السعودية بامتياز أمير الشرقية يوجه بمتابعة حالة مصابي حادث طريق البطحاء – حرض مذكرة تفاهم بين السعودية وتركيا للتعاون في مجال الطاقة
أوضح برنامج حساب المواطن، أنه لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية في آلية تطبيق برنامج الدعم.
وقالت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية”.
وأكدت أنه يتم صرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
وأشارت إلى إمكانية معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن باستخدام حاسبة الدعم التقديرية .
وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والستين، 11.2 مليون مستفيد وتابع.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 167 مليار ريال؛ منها 2.3 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1829 ريالًا.