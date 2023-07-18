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لا يتم النظر إليها ويتم صرف الدعم وفقًا لمعايير الاستحقاق

تأثير القروض والالتزامات المالية على دعم حساب المواطن

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٩ صباحاً
تأثير القروض والالتزامات المالية على دعم حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن، أنه لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية في آلية تطبيق برنامج الدعم.

وقالت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية”.

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وأكدت أنه يتم صرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأشارت إلى إمكانية معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن باستخدام حاسبة الدعم التقديرية .

دعم يوليو

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والستين، 11.2 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 167 مليار ريال؛ منها 2.3 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1829 ريالًا.

 

 

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