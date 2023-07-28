تأثير دخل التأهيل الشامل على دعم حساب المواطن

أوضح حساب المواطن، أنه لا يُشترط الإفصاح عن دخل التأهيل الشامل ضمن البيانات الشخصية للمستفيدين.

وقالت خدمة المستفيدين ببرنامج حساب المواطن عبر حسابها بموقع “تويتر” ردًّا على أحد المواطنين: “لا يتم الإفصاح عن دخل التأهيل الشامل من ضمن الدخل”.

التأهيل الشامل

تتضمن إعانة التأهيل الشامل تمكين الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة (ذوي الإعاقة)، تقديم إعانة مالية يتم صرفها بشكل شهري لهم، حسب الضوابط والشروط المقررة والمعلن عنها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

شروط التأهيل الشامل

– يشترط ألا يكون عمر المستفيد من التأهيل، متجاوزًا وقت حدوث الإعاقة، عمر 45 عامًا.

– أن يكون الشخص المستفيد من التأهيل، أو الإعانة المالية، تم تسجيله بالفعل، لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتم بالفعل تقييم الإعاقة الخاصة به.

– ألا يكون المستفيد من الإعانة المالية، من ضمن الأشخاص المستفيدين في الأساس من خدمات الإيواء، في إطار مراكز وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

– أن تكون تلك الإعاقة تم تصنيفها من قبل البرنامج الخاص بالإعانة المالية، لذوي الاحتياجات الخاصة.

– يشترط أن يكون المستفيد من هذه الخدمة مقيمًا فعليًّا بشكل داخل أراضي السعودية.

– كما يشترط ألا يتجاوز الدخل الخاص بالشخص المستفيد، بشكل شهري، أربعة آلاف (4000) ريال.

– يشترط ألا تتجاوز المدة الخاصة بإقامة المستفيد من الخدمة، في كل من المرافق الصحية، والمرافق التأهيلية الحكومية والمرافق الأهلية، ستة (6) أشهر خلال العام الواحد، على نفقة الدولة.