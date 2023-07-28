تليفزيون النيجر: قائد الحرس الرئاسي يتولى السلطة في البلاد تأثير دخل التأهيل الشامل على دعم حساب المواطن وظائف شاغرة لدى شركة الفنار 6 أشواط جديدة ضمن مسابقة الملواح بمهرجان الصقور وظائف شاغرة لدى شركة Halliburton نقل السفارة الروسية من الخرطوم إلى بورتسودان وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي وظائف إدارية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS جماهير الاتحاد تبعث رسالة خاصة لـ كانتي وظائف شاغرة في فروع شركة إريكسون
أوضح حساب المواطن، أنه لا يُشترط الإفصاح عن دخل التأهيل الشامل ضمن البيانات الشخصية للمستفيدين.
وقالت خدمة المستفيدين ببرنامج حساب المواطن عبر حسابها بموقع “تويتر” ردًّا على أحد المواطنين: “لا يتم الإفصاح عن دخل التأهيل الشامل من ضمن الدخل”.
تتضمن إعانة التأهيل الشامل تمكين الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة (ذوي الإعاقة)، تقديم إعانة مالية يتم صرفها بشكل شهري لهم، حسب الضوابط والشروط المقررة والمعلن عنها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
– يشترط ألا يكون عمر المستفيد من التأهيل، متجاوزًا وقت حدوث الإعاقة، عمر 45 عامًا.
– أن يكون الشخص المستفيد من التأهيل، أو الإعانة المالية، تم تسجيله بالفعل، لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتم بالفعل تقييم الإعاقة الخاصة به.
– ألا يكون المستفيد من الإعانة المالية، من ضمن الأشخاص المستفيدين في الأساس من خدمات الإيواء، في إطار مراكز وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
– أن تكون تلك الإعاقة تم تصنيفها من قبل البرنامج الخاص بالإعانة المالية، لذوي الاحتياجات الخاصة.
– يشترط أن يكون المستفيد من هذه الخدمة مقيمًا فعليًّا بشكل داخل أراضي السعودية.
– كما يشترط ألا يتجاوز الدخل الخاص بالشخص المستفيد، بشكل شهري، أربعة آلاف (4000) ريال.
– يشترط ألا تتجاوز المدة الخاصة بإقامة المستفيد من الخدمة، في كل من المرافق الصحية، والمرافق التأهيلية الحكومية والمرافق الأهلية، ستة (6) أشهر خلال العام الواحد، على نفقة الدولة.