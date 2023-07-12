تأثير كفالة العمال على دعم حساب المواطن

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أكد برنامج حساب المواطن مجددًا، أن كفالة العمالة لا تؤثر على استحقاق الدعم، موضحًا أن المعيار الأساسي يتعلق بدخل الفرد.
وقالت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “لا يؤثر ذلك، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.
وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والستين، 11.2 مليون مستفيد وتابع.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 167 مليار ريال؛ منها 2.3 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحاً أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1829 ريالاً.