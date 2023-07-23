تأسيس شركة “تراث المدينة” لتطوير ورفع قيمة منتجات تمور العجوة المحلية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، تأسيس شركة “تراث المدينة” التي تهدف للقيام بدور رئيس في تحسين جودة الإنتاج ورفع القدرة الإنتاجية لتمور العجوة في المدينة المنورة، بما سيسهم في تطوير قطاع الأغذية والزراعة في المملكة، وزيادة حجم المحتوى المحلي لقطاع التمور ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتنويع مصادر الدخل.

تسويق منتجات تمور العجوة

وتصنف تمور العجوة من بين أجود أنواع التمور حول العالم، لما تتميز به من فوائد غذائية وصحية عالية، وتعد مصدرا غنيا بالعديد من عناصر الغذاء مثل الألياف والبروتين، وتتميز بخصائص طبيعية مثل مضادات الأكسدة، كما أن للعجوة ارتباطا رمزيا ودينيا وتراثيا لدى العالم الإسلامي، ولزوار المدينة المنورة بشكل خاص.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة العديد من الاستثمارات الاستراتيجية قطاع الأغذية والزراعة، للمساهمة في تنويع الاقتصاد ونمو الناتج المحلي الإجمالي، ومن ضمنها “الشركة السعودية للقهوة ” التي تهدف إلى الارتقاء بالبن الخولاني السعودي، وشركة تطوير منتجات الحلال” التي تهدف إلى الاستثمار في قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”.

أهداف تراث المدينة

وتستهدف تراث المدينة تسويق منتجات تمور العجوة محليا ودوليا، والمساهمة بتوزيع أصناف التمور الأخرى بما يلبي الطلب المتزايد عالميا على منتجات التمور، كما ستسهم الشركة في تطوير الزراعة المستدامة في منطقة المدينة عبر الاستعانة بالخبرات العلمية وتبني أفضل التقنيات الزراعية الحديثة.

وقال ماجد العساف رئيس قطاع المنتجات الاستهلاكية والتجزئة في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الصندوق “تعد المملكة من أهم دول العالم في إنتاج وتصدير التمور، حيث تتميز منتجاتها بقيمة عالية، وتحظى بإقبال كبير لدى المستهلكين، الأمر الذي يجعل قطاع التمور من أبرز القطاعات الزراعية التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030”.