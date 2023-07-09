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بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا

تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٦ مساءً
تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك
المواطن - فريق التحرير

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قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض طعني وزارة الشباب والرياضة، ومرتضى منصور على عودته لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك من جديد، وتأييد عزله من منصبه.

عزل مرتضى منصور

وأُقيم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعاوى المرفوعة من هاني شكري عضو مجلس إدارة النادي السابق وآخرين ضد وزارة الشباب والرياضة، حيث طالبوا الوزارة بعزل منصور واستبعاده من مجلس إدارة النادي.

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واختصم منصور في دعواه كلًا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.

وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

مرتضى منصور
مرتضى منصور

تفاعل جماهيري مع القرار

وتفاعلت الجماهير مع قرار تأييد عزل مرتضى منصور من منصبه، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع “تويتر”، وأبدوا سعادتهم بالقرار، فيما طالب البعض الآخر برحيل وزير الرياضة بعد تأييد الحكم.

وعلق الكاتب محمد صلاح، قائلًا: “بعد رفض المحكمة الإدارية العليا طعن وزير الشباب والرياضة ضد الحكم بعزل مرتضى منصور عن رئاسة نادي الزمالك ينتظر الناس إقالة الوزير أشرف صبحي، حتى قبل أن يقدم استقالته، بعدما راهن بوظيفته ومكانته وخسر الرهان”.

مرتضى منصور
منصور

وتابع: “الأمر يتجاوز أداء الوزير أو سياساته التي قد ترضى عنها الحكومة ويرفضها الناس.. المسألة تتعلق بهيبة دولة تحدى القانون فيها مرارًا ودخل في مواجهة مع القضاء كثيرًا وفي كل مرة انتصر القانون وهزمه القضاء”.

وأضاف: “تفرغ الوزير على مدى شهور لمواجهة الأحكام القضائية ومحاولة منع تنفيذها وشغل نفسه ووزارته والناس بالسير في درجات التقاضي واحدة بعد أخرى وفي كل مرة يهزم بالنقاط فينهض ويبحث عن مسار قضائي آخر حتى جاءته الضربة القاضية أخيرًا”.

واختتم تغريدته بشأن موقف صبحي من أزمة مرتضى منصور، قائلًا: “هو اختار المواجهة لأسباب تخصه وخسر المواجهة واستمراره في منصبه إهانة للقضاء والناس.. والدولة”.

مرتضى منصور
منصور

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