تاسي يتخطى حاجز الـ11.800 نقطة لأول مرة منذ أكتوبر 2022

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تخطى مؤشر سوق الأسهم السعودي تاسي، اليوم الثلاثاء، حاجز الـ11.800 نقطة لأول مرة منذ أكتوبر 2022.
وبالأمس، أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس معاملاته مرتفعًا 64.77 نقطة ليقفل عند مستوى 11780.27 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 8 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 273 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.
وجاءت أسهم شركات؛ ملاذ للتأمين، والأول، وإكسترا، ومجموعة صافولا، والخليج للتدريب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات؛ الباحة، وعلم، والخزف السعودي، وبوان، وبدجت السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.94% و 5.56% .
وكانت أسهم شركات؛ الباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، والأهلي، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات؛ أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وجمجوم فارما، والمطاحن الأولى هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) منخفضًا 79.67 نقطة، ليقفل عند مستوى 23111.76 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 32 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 2 مليون سهم.