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تاسي يتخطى حاجز الـ11.800 نقطة لأول مرة منذ أكتوبر 2022

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ صباحاً
تاسي يتخطى حاجز الـ11.800 نقطة لأول مرة منذ أكتوبر 2022
المواطن - فريق التحرير

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تخطى مؤشر سوق الأسهم السعودي تاسي، اليوم الثلاثاء، حاجز الـ11.800 نقطة لأول مرة منذ أكتوبر 2022.

الأسهم السعودية

وبالأمس، أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس معاملاته مرتفعًا 64.77 نقطة ليقفل عند مستوى 11780.27 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 8 مليارات ريال.

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الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع كبير

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع كبير

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 273 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

وجاءت أسهم شركات؛ ملاذ للتأمين، والأول، وإكسترا، ومجموعة صافولا، والخليج للتدريب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات؛ الباحة، وعلم، والخزف السعودي، وبوان، وبدجت السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.94% و 5.56% .

وكانت أسهم شركات؛ الباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، والأهلي، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات؛ أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وجمجوم فارما، والمطاحن الأولى هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

السوق الموازية نمو

كما أغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) منخفضًا 79.67 نقطة، ليقفل عند مستوى 23111.76 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 32 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 2 مليون سهم.

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