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عن السنة المالية 2022

“تام” توصي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣١ صباحاً
“تام” توصي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين
المواطن - فريق التحرير

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أوصى مجلس إدارة شركة تام التنموية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 8.5% (ما يعادل 0.85 ريال لكل سهم)، وذلك كأرباح عن العام المالي 2022،

إجمالي الأرباح الموزعة

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول، أن إجمالي الأرباح الموزعة بلغ 2.80 مليون ريال وسيكون الاستحقاق للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع.

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مؤشرات سوق الأسهم

وبالأمس، أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، معاملاته على ارتفاع بنحو 77.57 نقطة، ليقفل عند مستوى 11664.50 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 354 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 145 شركة على تراجع.

وجاءت أسهم شركات العربية، وسدافكو، واتحاد اتصالات، وعلم، والكيميائية الأكثر ارتفاعًا، في المقابل كانت أسهم شركات أنعام القابضة، والباحة، والخدمات أميانتيت، وملاذ للتأمين، والصناعات الكهربائية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.06% و7.87%.

 

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