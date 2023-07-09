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تتويج يزيد الراجحي بلقب باها للمرة الرابعة في تاريخه

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٥ مساءً
تتويج يزيد الراجحي بلقب باها للمرة الرابعة في تاريخه
المواطن - فريق التحرير

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توّج البطل السعودي يزيد الراجحي بكأس بطل الأبطال بعد فوزه بلقب النسخة الـ30 من باها إيطاليا، ضمن الجولة الثالثة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها 2023.

يزيد الراجحي يُتوج باللقب

ونظم الاتحاد الدولي للسيارات “FiA” منافسات السباق خلال الفترة من 6 وحتى 9 من شهر يوليو الجاري، وفاز يزيد الراجحي باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم الفرنسي بيير لارتيج وملاحه ميشيل بيرين.

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يزيد الراجحي بطل سباق باها
الراجحي

وأصبح الراجحي العربي والسعودي الأول الذي يحقق هذا الرقم القياسي في عدد الانتصارات (2014، 2021،2022،2023) في باها إيطاليا وفي مقابل ذلك، تُوج الراجحي بكأس بطل الأبطال.

وبدأ يزيد الراجحي حملة الدفاع عن لقبه العالمي بفوز مستحق وسط منافسة شرسة ليحقق المركز الأول برفقه ملاحه الألماني تيمو غوتشالك في الترتيب العام بزمن إجمالي قدره 4 ساعات و41 دقيقة 12 ثانية وسط أجواء احتفالية كبيرة بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لتأسيس باها إيطاليا منذ عام 1993.

يزيد الراجحي بطل سباق باها
الراجحي

تألق الراجحي

وقدم يزيد الراجحي أداءً مميزاً ولافتاً للأنظار في جميع مراحل الباها الإيطالية التي تميزت بالمسارات التقنية والتضاريس المختلطة بين الصخرية والأرض الزلقة على ضفاف نهر ميدونا وتاليامنتو.

وحافظ يزيد الراجحي وتيمو على الضغط والمستوى العالي في المنافسة على متن سيارة تويوتا هايلوكس من تحضير أوفردرايف للسباقات دون ارتكاب أي أخطاء من جانبهم في ظل الملاحة الصعبة. وبلغت مسافة الرالي الإجمالية 641,71 كيلومتراً، منها 354,35 كيلومتراً مراحل خاصة مقسمة الى 4 مراحل انتقائية ومرحلة تأهيلية.

يزيد الراجحي بطل سباق باها
جانب من التتويج

الراجحي سعيد بالتتويج

وعلق يزيد الراجحي على فوزه، قائلاً: “الحمد لله سار الرالي على أتم وجه، كان حدثاً رائعاً ولن أنساه أبداً فقد حققنا فوزاً ساحقاً وعادلت الرقم القياسي للرالي بأربع انتصارات مع الفرنسي بيير لارتيج، ولله الحمد توجت بكأس بطل الأبطال في الذكرى الثلاثين لباها إيطاليا”.

وتابع: “بالنسبة للرالي، بالطبع لم يكن سهلاً، كانت مساراته خادعة وكان منسوب المياه عالياً قليلاً مقارنة بالعام الماضي، كما أننا تعرضنا لبعض المشاكل في علبة التروس في المرحلة الأولى وكنا خائفين بأن تتوقف السيارة ونخسر الكثير من الوقت، ولكن تمكنا من إدارة الرالي وأنهينا بسلام”.

يزيد الراجحي بطل سباق باها
جانب من التتويج

واختتم يزيد الراجحي تصريحاته، قائلاً: “أنا سعيد بهذه النتيجة وأسأل الله أن يوفقني في الجولات القادمة للدفاع عن لقبي العالمي لكي أفوز للمرة الثالثة بلقب كأس العالم نهاية هذا الموسم كما أشكر شركة عبد اللطيف جميل للسيارات – تويوتا على رعايتهم الفائقة والرائعة لي أنا شخصياً. بالفعل كان حدثاً جميلاً ولن أنساه أبداً”.

ومن جانبه، أبدى تيمو سعادته، وقال: “بمجمل عام، كان مستوى باها إيطاليا عاليًا جداً ومليئًا بالتحدي والإثارة أكثر مما تخيلناه بالفعل، كان تمريناً رائعاً لنا للباهات القادمة، فزت مع يزيد هنا في ظهوره الأول في إيطاليا وها نحن نفوز اليوم سوياً وبالفعل كررنا الفوز معاً. يا له من شعور رائع”.

يزيد الراجحي بطل سباق باها
جانب من التتويج
يزيد الراجحي بطل سباق باها
كأس البطولة
يزيد الراجحي بطل سباق باها
جانب من الاحتفالات
يزيد الراجحي بطل سباق باها
جانب من الاحتفالات
يزيد الراجحي بطل سباق باها
جانب من التتويج
يزيد الراجحي بطل سباق باها
جانب من الاحتفالات
يزيد الراجحي بطل سباق باها
جانب من الاحتفالات
يزيد الراجحي بطل سباق باها
جانب من التتويج
يزيد الراجحي بطل سباق باها
جانب من التتويج

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