تجربة إطلاق فاشلة لصاروخ بلو أوريجن التابعة لبيزوس

يبدو أن مشاكل شركة “بلو أوريجن” للصناعات الفضائية المملوكة للملياردير جيف بيزوس، لم تنتهِ بعدما فشلت تجربة إطلاق صاروخ “بلو أوريجين” الذي انفجر أثناء الاختبار الشهر الماضي.

فشل إطلاق الصاروخ

وأفاد تقرير وكالة “إن بي سي” الأمريكية، أن تجربة فشل إطلاق الصاروخ، هو انتكاسة مدمرة لها تداعيات محتملة على عملاء الشركة وصواريخها الخاصة.

وأضاف: أنه أثناء عملية إطلاق الصاروخ في 30 يونيو في منشأة غرب تكساس التابعة لشركة الفضاء التابعة لجيف بيزوس، انفجر محرك BE-4 بعد حوالي 10 ثوانٍ من الاختبار”، وفقًا لتصريحات العديد من الأشخاص المطلعين على الأمر.

انفجار الصاروخ

وأكد هؤلاء الأشخاص أنهم شاهدوا مقطع فيديو لانفجار هائل دمر المحرك وألحق أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية لمنصة الاختبار.

ومن المتوقع أن ينتهي اختبار المحرك الذي انفجر في يوليو تموز. وأكد متحدث باسم Blue Origin، في بيان لـ CNBC أمس الثلاثاء، أن الشركة “واجهت مشكلة أثناء اختبار محرك طيران فولكان 3”.

تحقيقات بلو أوريجن

وقالت بلو أوريجن: “لم يصب أحد من الأفراد ونقوم حاليًّا بتقييم السبب الجذري للانفجار”، مضيفة “لدينا بالفعل سبب مباشر ونعمل على إصلاح المشكلات”.

أعلنت شركة “بلو أوريجن” للصناعات الفضائية الجمعة أنها تعتزم استئناف رحلات صواريخها “قريبًا”، لكنّ ذلك رهنٌ بقبول الهيئة الناظمة لقطاع الطيران نتائج التحقيق في أسباب حادث تعرضت له العام الماضي.

رحلات للسياحة الفضائية

ويُستخدم صاروخ “نيو شيبرد” من شركة “بلو أوريجن” المملوكة للملياردير جيف بيزوس، خصوصًا في رحلات للسياحة الفضائية من تكساس، لكن في وقت وقوع الحادث في أيلول/ سبتمبر 2022، كان الصاروخ في مهمة للتجارب العلمية حصرًا.

وأرسلت “بلو أوريجن” 32 شخصًا إلى الفضاء منذ تموز/ يوليو 2021، عندما شارك رئيسها جيف بيزوس، مؤسس مجموعة أمازون، في الرحلة الأولى. وخلال هذه الرحلات، يبقى سائحو الفضاء في حالة انعدام الوزن لبضع دقائق فقط.