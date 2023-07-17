Icon

الصين تحقق طفرة غير مسبوقة مع أكبر اقتصادين بالشرق الأوسط Icon اليابان والسعودية يدشنان تعاونًا غير مسبوق في مجال الطاقة النظيفة Icon ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية شمال أبحر Icon ذعر بين المصطافين بأحد شواطئ اليابان بعد هجوم دلافين Icon بوتين يهدد بعمل عسكري ردًّا على ضرب جسر القرم Icon تعادل سلبي في الشوط الأول بين النصر وسيلتا فيغو Icon بدء التسجيل في مراكز الرعاية النهارية للعام التأهيلي 1445هـ Icon بطولة لسائق صهريج أخمد حريقًا أثناء مروره صدفة في حائل Icon إنتر ميلان يحرم كوادرادو من الانتقال لـ النصر Icon نهاية مأساوية لـ 55 حوتًا تتبعوا أنثى إلى الشاطئ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
السعودية اليوم
حصاد اليوم
درجة الحرارة في الأرض العادية كانت 46 درجة

تجربة حية للطلاء الأبيض في الرياض لخفض الحرارة 20 درجة مئوية

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
تجربة حية للطلاء الأبيض في الرياض لخفض الحرارة 20 درجة مئوية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أجرى مراسل قناة العربية تجربة حية لمنتج الطلاء الأبيض في الرياض، حيث كانت النتيجة انخفاض درجة الحرارة 20 درجة مئوية.

تفاصيل التجربة

بحسب القناة، تمت التجربة على الطلاء الأبيض الساعة الثانية عشرة ظهرًا بالتوقيت المحلي، حيث تصل درجات الحرارة إلى 46 درجة مئوية.

قد يهمّك أيضاً
مشجع إنجليزي يُحذر مانشستر سيتي من خطورة الاتحاد

مشجع إنجليزي يُحذر مانشستر سيتي من خطورة الاتحاد

مصري يطلق النار على زوجته أمام ابنهما

مصري يطلق النار على زوجته أمام ابنهما

بين مراسل القناة في مقطع الفيديو أن درجة الحرارة في المكان الذي يقف فيه تسجل 62 درجة مئوية وهي درجة حرارة الأرض نفسها، مشيرًا إلى أنه بخطوة بسيطة للوقوف على الطلاء الأبيض في الرياض تنخفض درجة الحرارة إلى 20 درجة مئوية.

إنتاج سعودي

أوضح المراسل أن هذا الطلاء مخصص لخفض درجات الحرارة على الطرق، وتم إنتاجه وتطويره بأيدٍ سعودية.

على صعيد آخر، استعرضت القناة المصنع السعودي الذي يتولى مهام إنتاج الطلاء الأبيض الذي يعد بمثابة عازل للحرارة، مشيرة إلى أنه يتم إنتاجه وتصنيعه بأيدٍ سعودية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حريق يلتهم 4 مركبات في الفروانية بالكويت
العالم

حريق يلتهم 4 مركبات في الفروانية بالكويت

العالم
جماهير الأهلي تتمنى حسم صفقة لويس ألبيرتو
آخر الاخبار

جماهير الأهلي تتمنى حسم صفقة لويس ألبيرتو

آخر الاخبار
زيادة وفيات الأمهات الأمريكيات بعد الولادة لأكثر من الضعف
غرائب

زيادة وفيات الأمهات الأمريكيات بعد الولادة لأكثر...

غرائب
وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي

وظائف
إلزام مزاولي نشاط نقل البضائع على الطرق البرية بالوثيقة الإلكترونية
السعودية اليوم

إلزام مزاولي نشاط نقل البضائع على الطرق...

السعودية اليوم
3 اختيارات تحسم مستقبل هازارد
آخر الاخبار

3 اختيارات تحسم مستقبل هازارد

آخر الاخبار
الجلاجل يقف على جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة
آخر الاخبار

الجلاجل يقف على جاهزية المنشآت الصحية في...

آخر الاخبار
تجزئة القيمة الاسمية لسهم أنعام القابضة من 10 ريالات إلى 50 هللة
السوق

تجزئة القيمة الاسمية لسهم أنعام القابضة من...

السوق