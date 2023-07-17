تجربة حية للطلاء الأبيض في الرياض لخفض الحرارة 20 درجة مئوية

أجرى مراسل قناة العربية تجربة حية لمنتج الطلاء الأبيض في الرياض، حيث كانت النتيجة انخفاض درجة الحرارة 20 درجة مئوية.

تفاصيل التجربة

بحسب القناة، تمت التجربة على الطلاء الأبيض الساعة الثانية عشرة ظهرًا بالتوقيت المحلي، حيث تصل درجات الحرارة إلى 46 درجة مئوية.

بين مراسل القناة في مقطع الفيديو أن درجة الحرارة في المكان الذي يقف فيه تسجل 62 درجة مئوية وهي درجة حرارة الأرض نفسها، مشيرًا إلى أنه بخطوة بسيطة للوقوف على الطلاء الأبيض في الرياض تنخفض درجة الحرارة إلى 20 درجة مئوية.

إنتاج سعودي

أوضح المراسل أن هذا الطلاء مخصص لخفض درجات الحرارة على الطرق، وتم إنتاجه وتطويره بأيدٍ سعودية.

على صعيد آخر، استعرضت القناة المصنع السعودي الذي يتولى مهام إنتاج الطلاء الأبيض الذي يعد بمثابة عازل للحرارة، مشيرة إلى أنه يتم إنتاجه وتصنيعه بأيدٍ سعودية.