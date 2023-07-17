تجربة حية للطلاء الأبيض في الرياض لخفض الحرارة 20 درجة مئوية

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أجرى مراسل قناة العربية تجربة حية لمنتج الطلاء الأبيض في الرياض، حيث كانت النتيجة انخفاض درجة الحرارة 20 درجة مئوية.
بحسب القناة، تمت التجربة على الطلاء الأبيض الساعة الثانية عشرة ظهرًا بالتوقيت المحلي، حيث تصل درجات الحرارة إلى 46 درجة مئوية.
بين مراسل القناة في مقطع الفيديو أن درجة الحرارة في المكان الذي يقف فيه تسجل 62 درجة مئوية وهي درجة حرارة الأرض نفسها، مشيرًا إلى أنه بخطوة بسيطة للوقوف على الطلاء الأبيض في الرياض تنخفض درجة الحرارة إلى 20 درجة مئوية.
أوضح المراسل أن هذا الطلاء مخصص لخفض درجات الحرارة على الطرق، وتم إنتاجه وتطويره بأيدٍ سعودية.
على صعيد آخر، استعرضت القناة المصنع السعودي الذي يتولى مهام إنتاج الطلاء الأبيض الذي يعد بمثابة عازل للحرارة، مشيرة إلى أنه يتم إنتاجه وتصنيعه بأيدٍ سعودية.
مراسل #العربية يجري تجربة حية لمنتج "الطلاء الأبيض" في #الرياض.. والنتيجة انخفاض درجة الحرارة 20 درجة مئوية!@mhsen93 pic.twitter.com/f95RZnew0D
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 17, 2023