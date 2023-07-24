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أكد أنها تجربة جديدة لها مستقبل واعد وتستحق التطوير

تجربة وزير السياحة لقوارب التجديف في بحيرة سد وادي ترج

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٠ صباحاً
تجربة وزير السياحة لقوارب التجديف في بحيرة سد وادي ترج
المواطن - فريق التحرير

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أشاد وزير السياحة أحمد الخطيب، بتجربة قوارب التجديف في بحيرة سد وادي ترج في تنومة بعسير، مؤكدًا أنها تجربة جديدة في بحيرة لها مستقبل واعد، وتستحق التطوير.

وأوضح وزير السياحة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنَّه خلال زيارته لمنطقة عسير، قام بزيارة تنومة لاستكشاف تجربة قوارب التجديف، في بحيرة سد وادي ترج.

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وأضاف الخطيب بالقول: “عسير كل سنة أجمل.. استمتعنا اليوم بزيارة النماص وتنومة، وزرنا أيضاً بعض فعاليات موسم (صيف عسير)، وسرني ما رأيته من تفعيل مشاريع القطاع الخاص المتميزة في الموسم، مثل منطقة ترحاب ومدهال وسيّر”.

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