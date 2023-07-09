تجزئة القيمة الاسمية لسهم أنعام القابضة من 10 ريالات إلى 50 هللة زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب جزر سليمان 3 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية ضعف تبريد المكيفات نهارًا حتى ظهور نجم سهيل 24 أغسطس سدايا توفر 172 وظيفة للدبلوم فأعلى للعمل بالرياض الجهود السعودية في قطاع البحث والابتكار ستبقى استثنائية وفاة شقيقين غرقًا في حفرة مائية بالقريات الجمعيات التعاونية تدعم مصلحة المجتمع واستقرار الأسعار ثمار القابضة تسعى لطرح حقوق أولوية بـ150 مليون ريال “سباير” يستقبل طلبات التسجيل في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف
أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى 50 هللة للسهم.
وأوضحت “أنعام الدولية” في بيان لها على “تداول”، أن رأس المال سيظل كما هو دون تغيير عند 315 مليون ريال، فيما سيرتفع عدد الأسهم من 31.5 مليون سهم إلى 630 مليون سهم بعد التجزئة.
ومن جانبها، كشفت “تداول السعودية” في بيان لها، أنه تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 1.29 ريال لليوم الأحد 9 يوليو 2023، وإلغاء الأوامر القائمة.
وذكرت أن شركة مركز إيداع الأوراق المالية ستقوم بإضافة أسهم التقسيم في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الثلاثاء 11 يوليو الحالي.
وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 6.36 نقطة، ليقفل عند مستوى 11597.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 281 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 135 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 73 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الباحة، و الزامل للصناعة، وذيب، وأميانتيت، وميدغلف للتأمين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات تكافل الراجحي، وعذيب للاتصالات، وجمجوم فارما، ومعادن، و بوبا العربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 3.25%.