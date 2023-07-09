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ارتفاع عدد الأسهم المصدرة إلى 630 مليون سهم بعد التجزئة

تجزئة القيمة الاسمية لسهم أنعام القابضة من 10 ريالات إلى 50 هللة

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٠ صباحاً
تجزئة القيمة الاسمية لسهم أنعام القابضة من 10 ريالات إلى 50 هللة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى 50 هللة للسهم.

وأوضحت “أنعام الدولية” في بيان لها على “تداول”، أن رأس المال سيظل كما هو دون تغيير عند 315 مليون ريال، فيما سيرتفع عدد الأسهم من 31.5 مليون سهم إلى 630 مليون سهم بعد التجزئة.

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احتساب نسبة التذبذب

ومن جانبها، كشفت “تداول السعودية” في بيان لها، أنه تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 1.29 ريال لليوم الأحد 9 يوليو 2023، وإلغاء الأوامر القائمة.

وذكرت أن شركة مركز إيداع الأوراق المالية ستقوم بإضافة أسهم التقسيم في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الثلاثاء 11 يوليو الحالي.

سوق الأسهم السعودية

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 6.36 نقطة، ليقفل عند مستوى 11597.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 281 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 135 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 73 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الباحة، و الزامل للصناعة، وذيب، وأميانتيت، وميدغلف للتأمين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات تكافل الراجحي، وعذيب للاتصالات، وجمجوم فارما، ومعادن، و بوبا العربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 3.25%.

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