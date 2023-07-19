تجمع المدينة المنورة الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

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أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي عن توفر وظائف موسمية في المجالات (الإدارية، الصحية) للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:
– طبيب استشاري
– طبيب نائب أول
– طبيب عام
– أخصائي غير طبيب
– فئة فني
– موظف/ـة استقبال
التخصصات:
– إداري
– إحصاء
– مراقب وبائيات
– أشعة
– إسعاف
– صيدلة
– تعقيم
– طب طوارئ
– علاج تنفسي
– مختبر
– تمريض عام
– تمريض عناية مركزة
– طوارئ
– باطنية
– القلب
– عناية مركزة
– حاصل على المؤهل العلمي والخبرات المطلوبة.
– التصنيف المهني ساري المفعول.
– الهوية الوطنية /الإقامة لغير السعوديين.
– الآيبان البنكي.
– السيرة الذاتية.
– التأمين ضد الأخطاء الطبية.
يبدأ التقديم على الوظائف الأربعاء 1445/1/1هـ ولمدة أسبوع عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الالكتروني: [email protected] مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد.