تجمع المدينة المنورة الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي عن توفر وظائف موسمية في المجالات (الإدارية، الصحية) للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– طبيب استشاري

– طبيب نائب أول

– طبيب عام

– أخصائي غير طبيب

– فئة فني

– موظف/ـة استقبال

التخصصات:

– إداري

– إحصاء

– مراقب وبائيات

– أشعة

– إسعاف

– صيدلة

– تعقيم

– طب طوارئ

– علاج تنفسي

– مختبر

– تمريض عام

– تمريض عناية مركزة

– طوارئ

– باطنية

– القلب

– عناية مركزة

الشروط والطلبات:

– حاصل على المؤهل العلمي والخبرات المطلوبة.

– التصنيف المهني ساري المفعول.

– الهوية الوطنية /الإقامة لغير السعوديين.

– الآيبان البنكي.

– السيرة الذاتية.

– التأمين ضد الأخطاء الطبية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم على الوظائف الأربعاء 1445/1/1هـ ولمدة أسبوع عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الالكتروني: [email protected] مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد.