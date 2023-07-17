تجهيز شاحنات نقل كسوة الكعبة إلى المسجد الحرام

أكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للحركة والخدمات اللوجستية، استعداداتها لاستبدال كسوة الكعبة المشرّفة ونقلها من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرّفة إلى المسجد الحرام.

الأمن والسلامة

وتحقّقت الحركة من جاهزية شاحنات نقل الكسوة، وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة.

وتم رفع مستوى الجاهزية لنقل ثوب الكعبة المشرّفة عن طريق أسطول يتكوّن من شاحنة خاصة لنقل كسوة الكعبة المشرّفة، حيث تُطلى من الداخل بمادة خاصة للحفاظ على ثوب الكعبة وحمايته من التمزق أو إلحاق الضرر به.

تعقيم النقل

كما يتم تعقيم أسطول النقل وتجهيز سيارة احتياطية مرافقة للسيارة الرئيسة، وورشة متنقلة مدعومة بالطاقم الفني، كما جُهّزت حافلتين لنقل الصُّنَّاع والخياطين من مقر مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة إلى المسجد الحرام، وسيارة خاصة لنقل لجنة ثوب الكعبة المشرّفة.