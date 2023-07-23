تحديث البيانات لا يؤثر على دعم حساب المواطن

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أكد برنامج حساب المواطن أن تحديث البيانات في الأحوال المدنية لا يؤثر على قيمة الدعم في حسابات المستفيدين ولا في أحقيتهم من الاستفادة.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحدى المواطنات عبر موقع تويتر، بشأن تحديث البيانات حيث قالت شهد: استفسار عن شيء أنا غيرت اسمي في البطاقة، هل يوثر على الأهلية علمًا أنا اسمي القديم موجود في عقد الإيجار.
بدوره، تفاعل برنامج حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن عبر موقع تويتر، ورد قائلًا: لا يؤثر ذلك، وفي حال تم تحديث بيانات الاسم في الأحوال المدنية سيتم تغيير الاسم تلقائيًّا في حساب المواطن.
وأعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والستين، 11.2 مليون مستفيد وتابع.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 167 مليار ريال؛ منها 2.3 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1829 ريالًا.