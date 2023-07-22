تحديث جديد في تويتر يثير غضب المستخدمين مجددًا

يواجه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك منصة تويتر، انتقادات جديدة بشأن الحد من عدد الرسائل المباشرة التي يمكن أن ترسلها الحسابات التي لم يتم التحقق منها.

الحد اليومي لرسائل تويتر

وتسبب الحد اليومي الجديد للرسائل المباشرة في حدوث ضجة، عقب الإعلان عنه، أمس الجمعة، حيث أطلقت شركة تويتر التحديث الجديد في محاولة للحد من البريد العشوائي في الرسائل المباشرة، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا مؤخرًا.

كتب دعم Twitter: “سنقوم قريبًا بتنفيذ بعض التغييرات في جهودنا لتقليل البريد العشوائي في الرسائل الخاصّة. “سيكون للحسابات التي لم يتم التحقق منها حدودًا يومية على عدد الرسائل المباشرة التي يمكنها إرسالها”.

الحد من الرسائل غير المرغوبة

وقال موقع Twitter إنه شهد انخفاضًا بنسبة 70 في المائة في الرسائل غير المرغوب فيها بعد أسبوع من ظهور الإعداد الجديد. قبل ذلك، حد الموقع من القدرة على إرسال رسائل مباشرة إلى الأشخاص الذين لا يتابعونها إلى مشتركي Blue فقط. بينما قال موقع Twitter إن التغيير القادم يهدف إلى تقليل الرسائل غير المرغوب فيها في DM، إلا أنها لا تزال خطوة أخرى تدفع المشتركين الذين لم يتم التحقق منهم بمهارة إلى الدفع مقابل العضوية الزرقاء.

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