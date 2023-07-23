تحديد موعد إعلان نتائج وأسماء المرشحين لـ 11551 وظيفة تعليمية

حددت وزارة التعليم موعد إعلان نتائج 11551 وظيفة تعليمية (رجال / نساء) في جميع مناطق المملكة، حيث من المقرر أن يبدأ التقديم الثلاثاء ١٤٤٥/١/٧هـ.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم على 11551 وظيفة تعليمية، على المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات” بنظام التعاقد المكاني في إدارات التعليم (رجال / نساء) على رتبة (معلم ممارس) للعام الدراسي 1445هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

أماكن التوظيف:

– الرياض.

– الأفلاج.

– البكيرية.

– الخرج.

– الدوادمي.

– الرس.

– الزلفي.

– العلا.

– الغاط.

– القريات.

– القنفذة.

– القويعية.

– الليث.

– المجمعة.

– المخواه.

– المذنب.

– النماص.

– حفر الباطن.

– رجال ألمع.

– سراة عبيدة.

– شروره.

– ظهران الجنوب.

– عنيزة.

– محايل عسير.

– وادي الدواسر.

– عفيف.

– ينبع.

– حوطة بني تميم والحريق.

– الشرقية.

– الأحساء.

– الطائف.

– جدة.

– الجوف.

– الحدود الشمالية.

– القصيم.

– المدينة المنورة.

– تبوك.

– جازان.

– حائل.

– مكة المكرمة.

– نجران.

.. وأخرى.

التخصصات المطلوبة:

– رياضيات.

– لغة انجليزية.

– كيمياء.

– حاسب آلي.

– فيزياء.

– إدارة.

– أحياء.

النظام:

– التعاقد المكاني في إدارات التعليم على الوظائف للجنسين.

المتطلبات:

1- أن تنطبق على المتقدم ضوابط وشروط شغل الوظيفة التعليمية.

2- الحصول على الشهادة الجامعية في مجال التخصص.

3- تحقيق المعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم.

4- معادلة الشهادة الجامعية التي تم الحصول عليها من الخارج.

متطلبات التقديم على الوظائف التعليمية:

1- أن يكون المتقدم ممن تنطبق عليه ضوابط وشروط شغل الوظيفة التعليمية.

2- أن يكون على الأقل حاصلاً على الشهادة الجامعية في مجال التخصص.

3- أن يحقق المعايير المهنية والشروط المطلوبة بمزاولة مهنة التعليم.

4- معادلة الشهادة الجامعية من خارج المملكة من وزارة التعليم.

إعلان المرشحين للمقابلات الوظيفية (المصدر):

– يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/01/14هـ الموافق 2023/08/01م.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء (الساعة 9:00 صباحاً) بتاريخ 1445/01/07هـ الموافق 2023/07/25م وينتهي التقديم يوم الأحد (الساعة 11:00 مساءً) بتاريخ 1445/01/12هـ الموافق 2023/07/30م.

وسيتم إعلان المرشحين للمقابلات 14 محرم 1445هـ، الموافق 1 أغسطس 2023م

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا