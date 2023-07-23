تحديد موعد إعلان نتائج وأسماء المرشحين لـ 11551 وظيفة تعليمية

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حددت وزارة التعليم موعد إعلان نتائج 11551 وظيفة تعليمية (رجال / نساء) في جميع مناطق المملكة، حيث من المقرر أن يبدأ التقديم الثلاثاء ١٤٤٥/١/٧هـ.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم على 11551 وظيفة تعليمية، على المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات” بنظام التعاقد المكاني في إدارات التعليم (رجال / نساء) على رتبة (معلم ممارس) للعام الدراسي 1445هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– الرياض.
– الأفلاج.
– البكيرية.
– الخرج.
– الدوادمي.
– الرس.
– الزلفي.
– العلا.
– الغاط.
– القريات.
– القنفذة.
– القويعية.
– الليث.
– المجمعة.
– المخواه.
– المذنب.
– النماص.
– حفر الباطن.
– رجال ألمع.
– سراة عبيدة.
– شروره.
– ظهران الجنوب.
– عنيزة.
– محايل عسير.
– وادي الدواسر.
– عفيف.
– ينبع.
– حوطة بني تميم والحريق.
– الشرقية.
– الأحساء.
– الطائف.
– جدة.
– الجوف.
– الحدود الشمالية.
– القصيم.
– المدينة المنورة.
– تبوك.
– جازان.
– حائل.
– مكة المكرمة.
– نجران.
.. وأخرى.
– رياضيات.
– لغة انجليزية.
– كيمياء.
– حاسب آلي.
– فيزياء.
– إدارة.
– أحياء.
النظام:
– التعاقد المكاني في إدارات التعليم على الوظائف للجنسين.
المتطلبات:
1- أن تنطبق على المتقدم ضوابط وشروط شغل الوظيفة التعليمية.
2- الحصول على الشهادة الجامعية في مجال التخصص.
3- تحقيق المعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم.
4- معادلة الشهادة الجامعية التي تم الحصول عليها من الخارج.
متطلبات التقديم على الوظائف التعليمية:
1- أن يكون المتقدم ممن تنطبق عليه ضوابط وشروط شغل الوظيفة التعليمية.
2- أن يكون على الأقل حاصلاً على الشهادة الجامعية في مجال التخصص.
3- أن يحقق المعايير المهنية والشروط المطلوبة بمزاولة مهنة التعليم.
4- معادلة الشهادة الجامعية من خارج المملكة من وزارة التعليم.
إعلان المرشحين للمقابلات الوظيفية (المصدر):
– يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/01/14هـ الموافق 2023/08/01م.
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء (الساعة 9:00 صباحاً) بتاريخ 1445/01/07هـ الموافق 2023/07/25م وينتهي التقديم يوم الأحد (الساعة 11:00 مساءً) بتاريخ 1445/01/12هـ الموافق 2023/07/30م.
وسيتم إعلان المرشحين للمقابلات 14 محرم 1445هـ، الموافق 1 أغسطس 2023م
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