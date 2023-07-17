تحذيرات من موجة حر جديدة تجتاح العالم

وتحدثت عن توقعات بأن ترتفع الحرارة في إيطاليا الثلاثاء حتى تبلغ 42 أو 43 درجة مئوية. وأضافت أن الحرارة في أوقات المساء تبقى أكثر من 20 درجة مئوية، مما يجعل النوم صعباً.

وسجل المغرب أعلى درجات الحرارة في شمال إفريقيا، بأكثر من 47 درجة مئوية، ما أدى إلى مخاوف بشأن نقص المياه، وفق ما ذكرته “الجارديان”.

وأشارت الصحيفة إلى تسجيل درجات حرارة مرتفعة في أنحاء أخرى من العالم مثل اليابان واليونان والولايات المتحدة التي أبلغت عن موجة حر من كاليفورنيا وتكساس، وكان من المتوقع أن تبلغ ذروتها في نهاية الأسبوع.

وتحدثت الجارديان عن توقعات بارتفاع الحرارة في “ديث فالي”، وهو من أشد الأماكن سخونة على الأرض، لتفوق أو تعادل 54.4 درجة مئوية، وأن لاس فيغاس الأمريكية قد تشهد ثلاثة أيام متتالية مع درجة حرارة تصل إلى 46 درجة مئوية.

حرائق غابات

وذكرت أن جنوب كاليفورنيا يواجه عدة حرائق في الغابات.وردًا على سؤال حول الاستجابة على مستوى العالم لمشكلة تغير المناخ، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان، إن مبعوث الولايات المتحدة جون كيري سيتناول في زيارته لبكين، ما يمكن فعله من قبل الجانب الصيني، قائلاً إن “لدى كل دولة، بما في ذلك الصين، مسؤولية لخفض الانبعاثات”.