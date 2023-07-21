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عقب انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

تحذير أممي من تفشي الجوع وموت الملايين

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٨ مساءً
تحذير أممي من تفشي الجوع وموت الملايين
المواطن - فريق التحرير

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أكد مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارتن جريفيث، اليوم الجمعة، أن الارتفاع الحاد في أسعار الحبوب عقب انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود “يحتمل أن يهدد ملايين الأشخاص بتفشي الجوع وبما هو أسوأ من ذلك”.

تحذير الأمم المتحدة

وذكر جريفيث أمام مجلس الأمن “سيشعر البعض بالجوع وسيتضور البعض جوعًا، وقد يموت كثيرون نتيجة هذه القرارات”، مضيفًا أن 362 مليون شخص في 69 دولة يحتاجون حاليًّا إلى مساعدات إنسانية.

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وأعلنت روسيا انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود يوم الاثنين قائلة: إن مطالبها المتعلقة بدعم صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة لم تُلب، كما انتقدت عدم وصول كميات كافية من الحبوب الأوكرانية إلى الدول الفقيرة.

القمح

وارتفعت العقود الآجلة للقمح الأمريكي في شيكاجو بأكثر من ستة بالمائة هذا الأسبوع وحققت أكبر مكاسب يومية لها يوم الأربعاء منذ بدء الغزو الروسي على أوكرانيا في فبراير شباط 2022، لكن بعض هذه المكاسب تقلصت اليوم الجمعة بسبب الآمال المعقودة على استئناف روسيا محادثاتها المتعلقة بالاتفاق.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في الاتفاق العام الماضي في مسعى لمواجهة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. أوكرانيا وروسيا من أكبر البلاد المصدرة للحبوب.

وأفادت الأمم المتحدة، بأن اتفاق البحر الأسود كان عملية تجارية وعاد بالفائدة على البلدان الفقيرة من خلال المساعدة في خفض أسعار المواد الغذائية بأكثر من 23 بالمائة حول العالم منذ مارس آذار 2022. ونقل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة 725 ألف طن من الحبوب الأوكرانية إلى أفغانستان وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال والسودان واليمن.

القمح المستورد

 

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