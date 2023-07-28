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تشمل أضراره الأوهام والهلوسة البصرية والسمعية

تحذير: الإمفيتامين يسبب السكتة الدماغية والوفاة

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٠ مساءً
تحذير: الإمفيتامين يسبب السكتة الدماغية والوفاة
المواطن - فريق التحرير

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حذّر الأمن العام من الآثار السلبية والتداعيات الضارة لتعاطي مادة الإمفيتامين المخدرة، لافتًا إلى أنها تسبب السكتة القلبية والجلطة الدماغية والفشل الكلوي ومن ثم الموت.

وأوضح الأمن العام عبر إنفوجراف توعوي نشره بحسابه على “تويتر” آثار وأضرار تعاطي الإمفيتامين.

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أبرز أضراره

ـ السكتة القلبية والجلطة الدماغية والفشل الكلوي ومن ثم الموت.

ـ الأوهام والهلوسة البصرية والسمعية.

ـ زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وزيادة التعرق.

وشحوب الوجه والشفتين وتشنجات لا إرادية في الوجه.

ـ العزلة والشك والعصبية والعنف.

ـ ضعف الشهية وفقدان الوزن.

الإبلاغ

وأهابت الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

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