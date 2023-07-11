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ثغرات تمكن للمهاجم تنفيذ تعليمات برمجية

تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني بشأن منتجات أبل

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ صباحاً
تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني بشأن منتجات أبل
المواطن - فريق التحرير

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وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر تحذيرًا أمنيًّا عاليًا.

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وأوضح المركز أن تلك الثغرات تمكن للمهاجم استغلالها في تنفيذ تعليمات برمجية.

وأضاف المركز الوطني: بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات أبل.

تحديثات لمعالجة الثغرة

وكانت أبل قد أصدرت عدة تحديثات لمعالجة ثغرة في منتجاتها، وأوصت بتحديث المنتجات إلى النسخ التالية:

iOS 16.5.1 (a)

iPadOS 16.5.1 (a)

macOS Ventura 13.4.1 (a)

ودعا مركز الأمن السيبراني إلى تحديث المنتجات المتأثرة من خلال الرابط – اضغط هنا-.

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