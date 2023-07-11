تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني بشأن منتجات أبل

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وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر تحذيرًا أمنيًّا عاليًا.
وأوضح المركز أن تلك الثغرات تمكن للمهاجم استغلالها في تنفيذ تعليمات برمجية.
وأضاف المركز الوطني: بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات أبل.
وكانت أبل قد أصدرت عدة تحديثات لمعالجة ثغرة في منتجاتها، وأوصت بتحديث المنتجات إلى النسخ التالية:
iOS 16.5.1 (a)
iPadOS 16.5.1 (a)
macOS Ventura 13.4.1 (a)
ودعا مركز الأمن السيبراني إلى تحديث المنتجات المتأثرة من خلال الرابط – اضغط هنا-.