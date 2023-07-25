تحذير لأهالي الشرقية: ارتفاع الحرارة خلال الأيام المقبلة

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حذر خبير الأرصاد الجوية حسن كراني من تأثير القبة الحرارية على المنطقة الشرقية، والتي ستسهم في استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.
وأوضح كراني عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن مدينة الأحساء سجلت 51 درجة مئوية في الظل، متسائلًا عن درجاتها تحت أشعة الشمس.
ولفت كراني إلى أنه إذا سجلت درجة الحرارة في العاصمة 46 مئوية، فهذا لا يعني أنها نفس الدرجة، بل يتم إضافة رقم آخر عليه بناءً على الموقع وخط الطول والعرض، ناصحًا أهالي الشرقية بكثرة تناول السوائل خلال ارتفاع درجات الحرارة.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن تستمر درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي جازان وعسير, كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للسعودية.