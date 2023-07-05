تحذير من استخدام الهواتف أثناء هطول الأمطار

حذر المختص في الأرصاد الجوية عادل قازنلي من الممارسات الخاطئة أثناء الأمطار والصواعق الرعدية، مؤكدًا أن من أبرزها استخدام الجوال.

كثرة الصواعق

وقال “قازنلي” في تصريحات لبرنامج “اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”: “حاليًا تكثر الصواعق في المرتفعات الجنوبية الغربية في المصايف ومنطقة جازان، لتكون السحب الرعدية الركامية، المشهورة بحدوث العواصف الرعدية والصواعق”.

وأضاف أن الصواعق عبارة عن تفريغ الطاقة الكهربائية داخل السحب وتكون على شكل الصاعقة، ويظهر أيضًا البرق ثم الرعد، نتيجة لتفريغ الشحنة الكهربائية الموجودة داخل السحابة، نتيجة لدوران الرياح داخل السحابة التي تحمل في طياتها حبات البرد وقطرات الأمطار.

عدم استخدام الهواتف

ولفت إلى أن هذا يتسبب في تشكل الشحنة الكهربائية، والتي تنتج الصاعقة الكهربائية، لافتًا إلى أن الجزء السفلي يستقبل الشحنة السالبة، والمرتفعات تأخذ الشحنة الموجبة.

وحذر قازنلي من استخدام الهواتف أثناء هطول الأمطار والعواصف الرعدية من أجل التقاط الصور، نظرًا لأن الجوال يجذب الصاعقة.