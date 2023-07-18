تحذير من المشي هذه الأيام لتفادي الإصابة بضربة الشمس

حذر د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من المشي خلال هذه الأيام سواء خلال الفترة الليلية أو النهارية؛ نظرًا لارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، وتفادي الإصابة بضربة شمس بسبب الاجهاد الحراري.

الإجهاد الحراري

وقال النمر في تغريدة عبر موقع تويتر: لا أنصح بـ المشي هذه الأيام ليلًا أو نهارًا؛ لأن درجة الحرارة لا تقل عن ٤٥ بحالٍ من الأحوال، وقد تحدث ضربة الشمس ليلًا بسبب الاجهاد الحراري.

ممارسة الرياضة

ونصح استشاري أمراض القلب بممارسة الرياضة في الغرف المكيفة، قائلًا: تستطيع ممارسة الرياضة في درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية- غرف مكيفة، مولات، نوادي.. إلخ-.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى على عدة مناطق بالسعودية، حيث تتراوح الحرارة بين 46- 50 مئوية.

وقال المركز الوطني للأرصاد: إنه يتوقع استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية (48-50) ْم والأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض والشرقية من القصيم (46-48) ْم، حتى نهاية الأسبوع الجاري.